به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، شهر لاهور پاکستان روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر در پی تشدید آلودگی هوا و گسترش مه دود فصلی در صدر رتبه‌بندی شهر‌های آلوده جهان قرار گرفت؛ همزمان، گزارش‌ها از ثبت شاخص‌های بسیار بالای آلودگی در برخی مناطق این شهر حکایت دارد که سلامت میلیون‌ها شهروند را با خطر مواجه می‌کند.

تشدید آلودگی هوا در لاهور همزمان با آغاز فصل مه‌دود پاییزی، نگرانی‌ها درباره پیامد‌های زیست‌محیطی و بهداشتی این پدیده در ایالت پنجاب را افزایش داده است.

بر اساس داده‌های سامانه جهانی پایش کیفیت هوا «آی‌کیوایر»، شاخص کیفیت هوای لاهور در ساعت پنج صبح چهارشنبه به وقت محلی به ۲۸۴ رسید. آلاینده اصلی در این اندازه‌گیری، ذرات معلق ریز موسوم به «پی‌ام ۲.۵» بود که غلظت آن حدود ۲۰۹ میکروگرم در هر متر مکعب گزارش شد. این سطح از آلودگی در طبقه «بسیار ناسالم» قرار می‌گیرد.

همچنین گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های پاکستانی حاکی است که شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق لاهور، از جمله شاهدره، کاهنه نو و جاده مولتان، به حدود ۵۰۰ رسیده است.

در گزارشی دیگر که روز ۲۷ اکتبر منتشر شد، شاخص کیفیت هوا در محدوده دانشگاه دولتی لاهور از ۵۴۰ نیز فراتر رفت. این ارقام نشان دهنده تفاوت قابل توجه سطح آلودگی میان مناطق مختلف شهر است.

شاخص کیفیت هوا یا «ای کیو آی» معیاری برای سنجش میزان آلودگی و ارزیابی خطرات احتمالی آن برای سلامت انسان است. در مقیاس رایج آمریکا، اعداد صفر تا ۵۰ نشان دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ بیانگر وضعیت متوسط، ۱۰۱ تا ۱۵۰ نشان دهنده هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ معرف هوای ناسالم و ۲۰۱ تا ۳۰۰ بیانگر وضعیت بسیار ناسالم است. اعداد بالاتر از ۳۰۰ نیز در محدوده خطرناک قرار می‌گیرند.

ذرات معلق ریز پی‌ام ۲.۵ به دلیل اندازه بسیار کوچک می‌توانند به عمق ریه نفوذ کنند و خطر ابتلا به مشکلات تنفسی و قلبی را افزایش دهند. کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی از گروه‌هایی هستند که در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

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