به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ششم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های آبادان ۱۱۸، شادگان ۱۳۰، هندیجان ۱۴۷، شوش ۱۴۵، شوشتر ۱۳۲، اهواز ۱۳۱، گتوند ۱۱۵ و ملاثانی ۱۱۱ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس و وضع نارنجی است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.