به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در دیدار صبح امروز بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، با میر احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز بخش آب‌درمانی مجموعه توانبخشی ایثارگران استان و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز برای مرمت و توسعه گلزار شهدای مرکز استان در امامزاده سیدعباس (ع) اختصاص یافت.

در این دیدار که رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مشاور استاندار در امور ایثارگران نیز حضور داشتند، استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌ها و استعداد‌های ارزشمند فرزندان جامعه ایثارگری استان، بر ضرورت شناسایی و معرفی نخبگان این حوزه تأکید کرد.

بهمن نوری با بیان اینکه برجسته‌سازی نخبگان جامعه ایثارگری می‌تواند در مسیر توسعه استان نقش‌آفرین باشد، آمادگی خراسان شمالی را برای همکاری در اجرای برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این زمینه اعلام کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز با قدردانی از اقدامات استاندار خراسان شمالی در برگزاری کنگره سه‌هزار شهید استان و تکریم شایسته خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بر همکاری و مساعدت برای پیگیری و تحقق مطالبات این قشر در استان تأکید کرد.