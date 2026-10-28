به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پدافند غیرعامل، راهبردی بنیادین برای صیانت از جان و امنیت مردم، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تضمین تداوم خدمات ضروری در برابر تهدیدات نظامی، سایبری، شناختی و اقتصادی است و تجربه جنگ تحمیلی رمضان، نشان داد که حفظ امنیت پایدار کشور، در گرو وحدت و انسجام ملی، هماهنگی ارکان نظام و همراهی مردم و مسئولان است.

ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، تقویت امنیت سایبری، آموزش نیروی انسانی و پیش‌بینی سازوکار‌های لازم برای استمرار خدمات عمومی در شرایط بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر بوده و در این مسیر، مردم شریف و مرزنشینان غیور استان، مهم‌ترین پشتوانه امنیت پایدار و سرمایه ارزشمند جامعه به شمار می‌روند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته نکوداشت پدافند غیرعامل، از تلاش‌های متخصصان، مدیران، کارشناسان و فعالان این عرصه قدردانی نموده و بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین برای افزایش تاب‌آوری استان تأکید دارم.

امید است با اتکال به خداوند متعال، پیروی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری، همبستگی مردم و مسئولان و تلاش مسئولانه دستگاه‌ها، بتوانیم تهدید‌ها را با تدبیر و آمادگی مدیریت کرده و مسیر توسعه، امنیت و آرامش پایدار آذربایجان‌غربی را با اطمینان بیشتری دنبال کنیم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی