استان چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه‌های دوم و سوم کشوری در حوزه‌های ارتقای تحصیلی، نرخ گذر واقعی و کاهش ترک تحصیل شد.

چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه‌های ملی در شاخص‌های ارتقای تحصیلی و کاهش ترک تحصیل

چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه‌های ملی در شاخص‌های ارتقای تحصیلی و کاهش ترک تحصیل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه استان گفت: اداره‌کل آموزش‌وپرورش چهارمحال‌وبختیاری در شاخص «نرخ گذر واقعی» با کسب ۹۴.۹۷ درصد، و در شاخص «کاهش نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان» با ثبت نرخ ۲.۷۱ درصد، رتبه‌های سوم کشوری را از آن خود کرده است.

خسروی افزود: این ارزیابی‌ها با هدف سنجش دقیق عملکرد استان‌ها در حوزه‌های مختلف آموزشی، برنامه‌های تربیتی، کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری و میزان اجرای برنامه‌های تحولی در مدارس دوره متوسطه اول صورت گرفته است.