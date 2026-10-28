رئیس بنیاد شهید، در دیدار با استاندار خراسان شمالی و نماینده مجلس شورای اسلامی آن استان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی نخبگان ایثارگری و اولویت‌بخشی به ارائه خدمات درمانی ایثارگران، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بهمن نوری استاندار خراسان شمالی و سید محمد پاکمهر نماینده مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سید احمد موسوی، در این دیدار، ضمن قدردانی از اقدامات ارزنده انجام‌شده در استان خراسان شمالی و همچنین برگزاری باشکوه کنگره ۳ هزار شهید استان و تکریم شایسته خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بر تداوم همکاری و مساعدت همه‌جانبه جهت پیگیری و تحقق مطالبات به حق قشر معزز ایثارگری در استان تأکید کرد.

موسوی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران باید از ظرفیت‌های عظیم خانواده‌های شهدا و ایثارگران به‌ویژه «نخبگان ایثارگری» این استان برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود استفاده کند. ایثارگران و نخبگان ایثارگری سرمایه‌های علمی و اجتماعی هستند که باید در تمامی عرصه‌ها، از توانمندی‌های آنها استفاده شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر ضرورت توجه به فرآیند‌ها در ارائه خدمات رسانی تأکید و بیان کرد: وظیفه ما، رفع نیاز‌های واقعی ایثارگران با شناخت درست و علمی است که در نهایت رضایت جامعه معزز ایثارگری را به دنبال داشته باشد.

در ادامه، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت‌های عظیم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بر شناسایی و معرفی نخبگان این حوزه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه برجسته‌سازی نخبگان جامعه ایثارگری می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثری در مسیر توسعه استان داشته باشد، آمادگی کامل خراسان شمالی را برای هم‌افزایی و اجرای برنامه‌های ملی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد.

در این دیدار که قاسم محمدزاده مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مرتضی رجایی مشاور استاندار در امور ایثارگران نیز حضور داشتند، روند توسعه زیرساخت‌های رفاهی، درمانی و فرهنگی جامعه ایثارگری استان مورد بررسی قرار گرفت.