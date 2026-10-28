رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: صندوق علوم، تحقیقات و فناوری با هدف حمایت از پایان نامه‌ها و کار‌های پژوهشی دانشجویان و نخبگان تقویت می‌شود و صندوق ملی مهارت نیز به منظور حمایت از حوزه مهارت تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا منادی سفیدان در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: چند روز گذشته پیام بسیار صحیح و درست و به جا و دقیقی از سوی رهبر بزرگوار ما جناب آقای آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای صادر شد برای نخبگان. در پی پیروزی‌های بسیار خوب می‌گویم که پویا هستیم یعنی با همه دشمنی‌ها ما در خاک دشمن در حوزه ورزشی دشمن را خاک کردیم یا در حوزه المپیاد بچه‌های ما مدال هایمتعدد و رنگارنگی درالمپیاد‌ها ومسابقات بین المللی کسب کردند. امروز الحمدالله اینها نوید بخش آینده‌ای بسیار روشن است. در آن پیامی که رهبری عزیز فرمودند دقیقا به نقاط مهم اشاره داشتند ازجمله اینکه باید شتاب بیشتری نسبت به قبل در حوزه دانش بنیانی داشته باشیم. در حوزه علوم انسانی، در حوزه علوم پایه و این که باید تلاش بکنیم که نخبگان را به کار بگیریم.

وی افزود: ایشان از نخبگی تعریف‌های بسیار خوب و جدیدتری را داشتند و آن دهقان فداکار را به عنوان یک نخبه معرفی می‌کنند. یا آن نوجوانی که بچه‌ای را از آتش نجات داد ولی خودش به رحمت خدا واصل شد. یا مردم مبعوث شده که پرچم کشورمان را با اراده آهنین در ایام سخت در برابر دشمن حفظ کردند و حفظ می‌کنند.

رئیس کمیسیون ا» وزش مجلس گفت: امروز ما در مجلس دو سه برنامه بسیار جدید و خوب را برای آموزش عالی و آموزش و پرورش داریم. یکی از مهم‌ترین فرمایشات ایشان در باب ارتباط صنعت و دانشگاه است که ما همین طرحی درا ین زمینه داشتیم که کار آن تمام شده و در نوبت صحن است و توانستیم در آن، مواردی بسیار برای ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و جامعه پیش بینی کنیم. قوانین جدید و اثرگذار با تقویت صندوق عتف یا صندوق علوم تحقیقات و فناوری که از بخش‌های متعدد برای این صندوق منابع پایدار ایجاد کردیم تا دانشجویان عزیز و نخبگانی که پایان نامه‌ها و کار‌های پژوهشی شان باید مورد حمایت قرار گیرد از آن بهره ببرند. چنین مواردی در این این قانون پیش بینی شده که بزودی انشاء الله به تصویب می‌رسد و کار‌های خوب دیگری نیز در حوزه آموزش عالی اتفاق افتاده است.

وی افزود: علاوه بر این برای دانشگاه ملی مهارت، صندوق ملی مهارت را پیش بینی کردیم برای همه پژوهشگران که به زودی ایجاد میشود. انشاءالله بخشی از منابع هم از همان محل صندوق عتف اختصاص می‌یابد به بچه‌هایی که در حوزه مهارت فعال هستند تا از کار‌های مهارتی شان حمایت شود. به علاوه ما در حوزه نخبگانی برای همه عزیزانی که کار پژوهشی انجام می‌دهند بیمه را پیش بینی کردیم که قبلا نبود. خب کار پژوهشی معمولا همیشه به سرمنزل مقصود نمی‌رسد بالاخره تحقیق است و ممکن است نتیجه نگیرد و سرمایه اش به باد برود و این جا را بیمه اش را پیش بینی کردیم تا دانشمندان با خیال راحت به تحقیق ادامه دهند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت:در حوزه آموزش و پرورش نیز کار مهمی که به نظر من در ارتقاء سطح آموزش و پرورش تاثیر دارد انجام و در کمیسیون ما تصویب شده و در نوبت صحن است و بزودی اجرا می‌شود که بحث آموزش ادبیات قومیت‌ها در کشور است. طبق اصل پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی که در کمیسیون ما تصویب شده حدودا ۸۰ زبان در کشور داریم بعنوان سرمایه فرهنگی که ۴۰ مورد آن از بین رفته ولی برای بقیه زبان‌هایی که وجود دارد مطابق قانون اساسی مقرر کردیم که در دوره هفتم و دهم، این زبان‌ها آموزش داده شود.