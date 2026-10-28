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مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان گفت:هفتاد درصد روستاهای استان کرمان مقاوم سازی شده که نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ایوب سازمند، در سفر به شهرستان بم با تاکید بر اهمیت موضوع مسکن در برنامههای توسعهای گفت: فرآیند واگذاری زمینها در دو حوزه تأمین مسکن و حمایت از خانوادهها با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی جدید، افزودبرای متقاضیانی که توان مالی کافی ندارند، امکان استفاده از تسهیلات و طرحهای حمایتی فراهم است تا فرآیند خانهدار شدن شهروندان بمی سرعت یابد.
سازمند، با اشاره به وضعیت مسکن در استان کرمان اعلام کرد: نرخ ساختوساز مسکن در استان کرمان به ۷۰ درصد رسیده که نسبت به میانگین کشوری (۵۷ درصد) بسیار بالاتر بوده و نشاندهنده رتبه پیشرو استان در این حوزه است.
وی افزود: با توجه به توافقنامههای جدید، بهویژه با بانک رسالت، اعتبارات بخش مسکن افزایش یافته و در برخی بخشها، هزینه ساخت تا حدود ۹۰۰ میلیون تومان تامین شده است.
وی ادامه داد: همچنین برای خانوارها در دهکهای ۱ تا ۴، با در نظر گرفتن اعتبارات جدید، مبالغ تسهیلاتی تا حدود ۷۰۰ میلیون تومان قابل پیشبینی است که فشار اقساط را نسبت به مبالغ قبلی کاهش میدهد.
سازمند، گفت: تاکنون بالغ بر ۱۹ هزار قطعه زمین در راستای نهضت ملی مسکن شناسایی و در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.