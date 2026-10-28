به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ایوب سازمند، در سفر به شهرستان بم با تاکید بر اهمیت موضوع مسکن در برنامه‌های توسعه‌ای گفت: فرآیند واگذاری زمین‌ها در دو حوزه تأمین مسکن و حمایت از خانواده‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی جدید، افزودبرای متقاضیانی که توان مالی کافی ندارند، امکان استفاده از تسهیلات و طرح‌های حمایتی فراهم است تا فرآیند خانه‌دار شدن شهروندان بمی سرعت یابد.

سازمند، با اشاره به وضعیت مسکن در استان کرمان اعلام کرد: نرخ ساخت‌وساز مسکن در استان کرمان به ۷۰ درصد رسیده که نسبت به میانگین کشوری (۵۷ درصد) بسیار بالاتر بوده و نشان‌دهنده رتبه پیشرو استان در این حوزه است.

وی افزود: با توجه به توافق‌نامه‌های جدید، به‌ویژه با بانک رسالت، اعتبارات بخش مسکن افزایش یافته و در برخی بخش‌ها، هزینه ساخت تا حدود ۹۰۰ میلیون تومان تامین شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای خانوار‌ها در دهک‌های ۱ تا ۴، با در نظر گرفتن اعتبارات جدید، مبالغ تسهیلاتی تا حدود ۷۰۰ میلیون تومان قابل پیش‌بینی است که فشار اقساط را نسبت به مبالغ قبلی کاهش می‌دهد.

سازمند، گفت: تاکنون بالغ بر ۱۹ هزار قطعه زمین در راستای نهضت ملی مسکن شناسایی و در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.