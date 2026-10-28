رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: دانشگاه شهید بهشتی از گسترش همکاری با دانشگاه نیکوزیا استقبال می‌کند و آمادگی دارد همکاری‌های مشترک را در حوزه‌های مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی آغاز کند.

گسترش تعاملات میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان ایران و یونان

گسترش تعاملات میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان ایران و یونان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر آقامیری در دیدار با هیئت دانشگاهی یونان با تأکید بر ضرورت توسعه روابط علمی و دانشگاهی ایران و یونان گفت: دانشگاه شهید بهشتی از گسترش همکاری با دانشگاه نیکوزیا استقبال می‌کند و آمادگی دارد همکاری‌های مشترک را در حوزه‌های مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی آغاز کند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تعامل میان استادان و پژوهشگران دو کشور افزود: تبادل دانش و تجربه، اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی و آموزشی و پذیرش دانشجوی مشترک از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به تقویت و گسترش روابط دانشگاهی ایران و یونان کمک کند.

وی با اشاره به نقش دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در پیگیری این همکاری‌ها تصریح کرد: این دانشکده مأموریت خواهد داشت زمینه‌های همکاری با طرف یونانی را به‌صورت جدی دنبال کند تا زمینه برای شکل‌گیری تعاملات عملی و پایدار میان دو مجموعه دانشگاهی فراهم شود.

دکتر آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس منطقه و تهدید‌های مطرح‌شده علیه ایران گفت: با وجود این شرایط، زندگی در کشور جریان دارد و مردم با استواری به فعالیت‌های روزمره خود ادامه می‌دهند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین با اشاره به جان‌باختن پنج استاد و پنج دانشجوی این دانشگاه در جریان جنگ اخیر، بر اهمیت همبستگی دانشگاهیان و تداوم فعالیت‌های علمی تأکید کرد و حضور هیئت دانشگاهی خارجی در ایران را نشانه‌ای از همراهی و همدلی دانشگاهیان در برابر بی‌عدالتی دانست.

دکتر آقامیری در پایان با استقبال از گسترش روابط علمی با دانشگاه‌های یونان ابراز امیدواری کرد این دیدار به آغاز همکاری‌های مشترک و پایدار در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی منجر شود و زمینه توسعه تعاملات میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان دو کشور را فراهم آورد.

گفتنی است این هیئت متشکل از پروفسور گریگوریس زاروتیادیس، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ارسطو تسالونیکی؛ تمیس تزیماس، عضو هیئت علمی دانشگاه نیکوزیا در قبرس؛ الکسیس لکاکیس، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین‌الملل؛ و پانایوتیس کورگیوتیسور، استادیار گروه مطالعات بالکان، اسلاو و شرق دانشگاه مقدونیه بود که در محل دفتر رئیس دانشگاه شهید بهشتی حضور یافتند.