به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، البرز پاسدار مدیر جهاد کشاورزی چرام گفت: هزار و ۷۲۰ تن گندم از ارقام پر محصول دیم و آبی در کارگاه بذر بوجاری و در ۱۰ رقم آماده تحویل به کشاورزان است.

پاسدار افزود: کشاورزان دیگر مناطق نیز برای تامین بذر می توانند به مراکز توزیع در شهرستان چرام مراجعه کنند.

وی از کشاورزان خواست به مراکز بخش سرفاریاب، بردیان و مرکز جهاد کشاورزی مراجعه و حواله گندم مورد نیاز خود را دریافت کنند.

حیدری مسئول بذر تهیه شده برای کشاورزان گفت: ۱۵ نفر کارگر به صورت شبانه روزی مشغول کار است تا بذر مورد نیاز کشاورزان آماده شود.

