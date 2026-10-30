پژوهشگران شرکتی دانش بنیان در اصفهان سامانه‌های توسعه یافته مبتنی بر سرامیک‌های پیشرفته برای تصفیه و بازیابی روغن‌های صنعتی، پساب، سوخت، میعانات گازی و تصفیه هوا را طراحی کرده وساخته‌اند.

تصفیه و بازیابی روغن، پساب و سوخت با سامانه سرامیکی بومی درخمینی شهر

تصفیه و بازیابی روغن، پساب و سوخت با سامانه سرامیکی بومی درخمینی شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل این شرکت دانش بنیان از راه یافتگان به بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری بیستمین جشنواره ملی فنی آفرینی شیخ بهایی دراصفهان گفت: این فناوری با قابلیت متناسب‌سازی با نیاز صنایع، علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی از طریق بازیابی محصولات، می‌تواند از ورود پسماند و آلاینده‌ها به محیط زیست جلوگیری و به توسعه اقتصاد چرخشی کمک کند.

سیداحمد معنوی افزود: این شرکت از سال ۱۴۰۰ وارد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شد و با هدف توسعه فناوری سرامیک‌های پیشرفته، به‌ویژه جاذب‌ها و کاتالیست‌های سرامیکی فعالیت خود را دنبال می‌کند. فعالیت شرکت در سه محور سرامیک‌های مهندسی، جاذب‌ها و کاتالیست‌های پیشرفته متمرکز است.

این پژوهشگر دانش بنیان درباره طرح ارائه‌شده در جشنواره گفت: این طرح سامانه‌ای است که می‌تواند برای تصفیه هوا، پساب، روغن‌ها، سوخت‌ها و میعانات گازی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه کشور ما تولیدکننده نفت و گاز و محصولات و مشتقات نفتی است، این فناوری می‌تواند کاربرد بسیار وسیعی داشته باشد.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود: با توجه به افزایش اهمیت حفاظت از محیط زیست و منابع خاک و آب، یکی از کاربرد‌های این فناوری، کمک به کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و ایجاد اقتصاد چرخشی است. هدف ما این بوده است که با استفاده از این فناوری، علاوه بر حفاظت بیشتر از محیط زیست، در کاهش پیامد‌های آلودگی هوا و سایر مسائل زیست‌محیطی که بر زندگی شهروندان و جامعه تأثیر می‌گذارد نیز نقش داشته باشیم.

معنوی با اشاره به امکان تصفیه و بازیابی روغن‌های صنعتی گفت: روغن‌های صنعتی در حوزه‌های مختلف صنعت، از جمله در سامانه‌های هیدرولیکی و روانکار‌ها استفاده می‌شود و هیچ صنعتی بدون استفاده از روغن نیست. این روغن‌ها می‌توانند با استفاده از این فناوری تصفیه و بازیابی شوند و ضمن ایجاد ارزش اقتصادی برای صنعت، از رها شدن این محصولات و پسماند‌ها در محیط زیست و ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

وی مهم‌ترین مزیت این طرح برای مشتریان و بازار را امکان متناسب‌سازی فناوری با نیاز آنها دانست و گفت: مشتریان می‌توانند متناسب با کاری که انجام می‌دهند و محصولی که مدنظر دارند، از این فناوری استفاده کنند. ما در کنار صنعت هستیم و فقط یک فروشنده نیستیم؛ بلکه متناسب با نیاز مشتری و صنعت، می‌توانیم طراحی خود را تغییر دهیم و سامانه پیشنهادی را متناسب با کاربرد، متناسب‌سازی کنیم.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به تفاوت این فناوری با فناوری‌های موجود بیان کرد: محصولات ما پس از پایان عمرشان قابلیت بازیابی دارند و می‌توانند دوباره در صنعت دیگری مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه در مقایسه با فناوری‌های قدیمی‌تر که آسیب‌های زیست‌محیطی ایجاد می‌کردند، فناوری ما ضمن جلوگیری از ورود پسماند به محیط زیست، خود نیز آلایندگی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند در شرایط عملیاتی مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

این شرکت موفق شد با کسب رتبه دوم در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری استان اصفهان در رویداد منطقه‌ای مرکز و شمال به جمع فینالیست‌های بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی راه یابد.