به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام دبیرخانه همایش ژنومیک، این رویداد علمی با محوریت تازه‌ترین دستاورد‌های ژنتیک و ژنومیک سرطان، پزشکی شخصی‌سازی‌شده، تشخیص مولکولی، هوش مصنوعی در تشخیص و درمان سرطان، ایمونوتراپی و درمان‌های هدفمند برپا خواهد شد.

پیشرفت‌های علمی در شناخت ویژگی‌های ژنتیکی تومورها، زمینه‌ساز توسعه روش‌های دقیق‌تر برای تشخیص، انتخاب درمان و ارزیابی پاسخ بیماران به مداخلات درمانی شده است و ژنومیک سرطان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم پژوهش‌های پزشکی، ظرفیت‌های تازه‌ای برای شناخت سازوکار‌های مولکولی بیماری و حرکت به سمت درمان‌های متناسب با ویژگی‌های هر بیمار فراهم می‌کند.

از محور‌های اعلام‌شده این رویداد پزشکی شخصی‌سازی‌شده، تشخیص مولکولی، کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص و درمان سرطان، ایمونوتراپی و درمان‌های هدفمند است.

پزشکی شخصی‌سازی‌شده بر انتخاب راهبرد‌های درمانی متناسب با ویژگی‌های زیستی و مولکولی هر بیمار تأکید می‌کند، همچنین بررسی کاربرد‌های هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های پزشکی و ارزیابی روش‌های نوین تشخیص و درمان، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری بالینی کمک کند.

شناسه امتیاز بازآموزی اعلام‌شده برای این رویداد ۲۶۰۵۸۸ است و علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وبگاه رسمی همایش به نشانی ICGCS.COM مراجعه کنند.

اطلاعات تکمیلی از طریق پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/icgcs در دسترس است.

همایش بین‌المللی و نخستین کنگره استانی ژنومیک سرطان از ۱۳ تا ۱۵ آبان در سالن اجلاس سران اصفهان برگزار می‌شود.