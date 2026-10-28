دانشگاه میبد بر اساس گزارش دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در شاخص سهم مقالات منتشرشده در نشریات چارک اول (Q۱) پایگاه استنادی اسکوپوس، رتبه نهم کشور را در میان ۹۸ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سخنگوی دانشگاه میبد گفت: بر اساس گزارش اخیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه میبد در شاخص سهم مقالات چارک اول (Q۱) از مجموع مقالات نمایه‌شده در پایگاه استنادی اسکوپوس، موفق به کسب رتبه نهم در میان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور شد.

عابدینی افزود:بر اساس داده‌های این گزارش، حدود ۵۵ درصد مقالات نمایه‌شده دانشگاه میبد در پایگاه اسکوپوس، در نشریات چارک اول (Q۱) منتشر شده‌اند؛ نشریاتی که در زمره مجلات برتر حوزه‌های علمی قرار دارند.

وی ادامه داد: در این ارزیابی، دانشگاه تهران رتبه ۲۱، دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۲۲ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۲۷ را در شاخص یادشده کسب کرده‌اند.

این گزارش با بررسی شاخص‌های عملکردی ۹۸ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده و از مبنا‌های تحلیل عملکرد دانشگاه‌ها در چارچوب توزیع اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.

کسب این رتبه، بیانگر سهم قابل توجه مقالات منتشرشده دانشگاه میبد در نشریات علمی برتر و بازتابی از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.