اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان اعلام کرد: بیش از ۴۰۰ تن مصالح غیرمجاز در یک واحد خرید و فروش شن و ماسه در شهرستان فومن کشف و این واحد متخلف با حکم قضایی تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان اعلام کرد: در پی بازدید میدانی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فومن از یک واحد خرید و فروش شن و ماسه رودخانه‌ای در این شهرستان، بیش از ۴۰۰ تن مصالح رودخانه‌ای غیرمجاز و و مدارک جعلی باسکول کشف شد.

وی از تعطیلی این واحد صنفی با هماهنگی دادستانی شهرستان فومن خبر داد و افزود: گشت‌های بازرسی برای مقابله با برداشت، انباشت و خرید و فروش غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای با جدیت در دستور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیست فومن قرار دارد و با تخلفات این حوزه، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.