استاندار مازندران در سفری میدانی به شهرستان رامسر، ضمن بازدید از طرح های مهم عمرانی و بررسی وضعیت زیرساختی منطقه، نشست مشترکی را با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان محلی جهت بررسی نیاز‌ها و چالش‌های این شهرستان برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،استاندار مازندران در سفری میدانی به شهرستان رامسر، ضمن بازدید از طرح های مهم عمرانی و بررسی وضعیت زیرساختی منطقه، نشست مشترکی را با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان محلی جهت بررسی نیاز‌ها و چالش‌های این شهرستان برگزار کرد.

استاندار مازندران در این سفر، با همراهی سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده رامسر، تنکابن و عباس‌آباد، حجت‌الاسلام محمود علیخانی امام جمعه رامسر، مسلم قبادیان فرماندار رامسر و جمعی از مسئولان ارشد، از چندین طرح مهم در سطح شهرستان بازدید نمود.

در نخستین بخش از برنامه، استاندار به بازدید از طرح دوربرگردان دریاپشته رفت. در این بازدید، موضوع ضرورت و اهمیت تعریض این مسیر در محدوده ورودی استان مازندران از سمت استان گیلان مورد تأکید طرح قرار گرفت تا ظرفیت جاده‌ای منطقه ارتقا یابد.

وی همچنین از روند پیشرفت عملیات بهسازی و بازسازی ساختمان فرمانداری رامسر بازدید کرد.

در ادامه این برنامه، نشست مشترک و تخصصی میان استاندار مازندران، نماینده مجلس، فرماندار و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی دقیق و موشکافانه مهم‌ترین نیازها، مسائل و مشکلات جاری شهرستان رامسر برای یافتن راهکار‌های اجرایی است.