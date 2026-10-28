جشنواره ورزشی دانش‌آموزان استثنایی و توان‌یابان به مناسبت هفته پارالمپیک و با حضور ۳۰۰ نفر در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ عیسی فاضلی رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان سمنان گفت: این جشنواره یک‌روزهدانش‌آموزان توان‌یاب شهرستان در رشته‌های طناب‌زنی، وزنه‌برداری، بسکتبال، دارت و گلبال استعدادیابی شدند.

وی افزود: شناسایی و استعدادیابی ورزشی دانش‌آموزان از اهداف برگزاری این جشنواره است تا زمینه حضور استعداد‌های برتر در رشته‌های ورزشی فراهم شود.

استعدادیابی ورزشی دانش‌آموزان توان‌یاب با هدف ایجاد نشاط، توسعه فعالیت‌های ورزشی و شناسایی استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان توان‌یاب برگزار شد.