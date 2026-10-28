مرور زندگی درویش‌خان، استاد نامدار موسیقی سنتی ایران در رادیو صبا و پخش فیلم دلهره‌آور «مراقب کودک» از شبکه نمایش، از جمله برنامه‌های رادیو و تلویزیون در روز چهارشنبه ۶ آبان است.

برنامه «نشان افتخار» و پخش فیلم «مراقب کودک» از رادیو و تلویزیون

برنامه «نشان افتخار» و پخش فیلم «مراقب کودک» از رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا، روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه، به معرفی و مرور زندگی، فعالیت‌های هنری و نقش ماندگار درویش‌خان، از هنرمندان نامدار و استادان برجسته تار و سه‌تار در دوره قاجار می‌پردازد.

این برنامه که به روایت زندگی و دستاورد‌های چهره‌های برجسته ایران اختصاص دارد، چهارشنبه ساعت ۱۲:۱۵ از رادیو صبا پخش می‌شود تا مخاطبان را با سهم ارزشمند این هنرمند در تحول و گسترش موسیقی دستگاهی ایران آشنا کند.

همچنین شبکه نمایش در قالب باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت»، این هفته فیلم سینمایی «مراقب کودک» به کارگردانی پال استلانه را روی آنتن می‌برد.

داستان این فیلم درباره مادری است که برای حفظ فرزندش در برابر آزار و اذیت های پدر و چالش‌های سازمان مراقبت از کودکان تلاش می‌کند.

نومی راپس، کریستوفر جونر و وتل کونیلد ورینگ از بازیگران این اثر هستند.

این فیلم چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.