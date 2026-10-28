با واگذاری ماموریت کارآفرینی به دانشگاه کاشان، این دانشگاه به عنوان الگوی پایلوت دانشگاه کارآفرین در کشور فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به جایگاه علمی این مرکز در ارزیابی‌های بین‌المللی افزود: بر اساس تازه‌ترین نتایج رتبه‌بندی جهانی تایمز، دانشگاه کاشان در میان ۳۷ دانشگاه جامع کشور رتبه نهم را به خود اختصاص داده است و روند پژوهشی این دانشگاه در طول ۱۰ سال گذشته همواره در میان ۱۰ دانشگاه برتر جامع کشور در رقابت با دانشگاه‌های بزرگی مانند تهران، اصفهان و مشهد بوده است.

بهزاد سلطانی گفت:این دانشگاه با بهره‌مندی از حدود ۳۱۰ عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت و دعوت شده، در مجموع دارای حدود ۶۷۰ عضو هیئت‌علمی است و توسط مراجع معتبر بین‌المللی، ۳۰ دانشمند این دانشگاه در زمره دانشمندان یک و دو درصد برتر جهان شناخته شده‌اند که ۹ نفر از آنان در جمع یک درصد برتر دنیای علم قرار دارند.

وی در خصوص رویکرد جدید توسعه‌ای دانشگاه ادامه داد: دانشگاه‌ها در سراسر کشور دو مأموریت آموزش و پژوهش را بر عهده دارند، اما با تصویب هیئت امنا و تأیید وزارت علوم، مأموریت سومی با عنوان «کارآفرینی» به صورت رسمی به دانشگاه کاشان واگذار شده تا این دانشگاه به عنوان الگوی پایلوت دانشگاه کارآفرین در کشور فعالیت کند.

سلطانی گفت: الگوی دانشگاه کارآفرین دارای استاندارد‌های بین‌المللی و سابقه‌ای ۳۰ ساله در کشور‌های پیشرفته (OECD) است؛ در این نمونه، خروجی دانشگاه تنها به مقاله و فارغ‌التحصیل محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان به همت استادان و فارغ‌التحصیلان در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته سنجیده می‌شود.

وی با اشاره به نقش مکمل دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری افزود: دانشگاه کارآفرین، مبدأ و زاینده هسته‌ها و شرکت‌های فناور است و پارک علم و فناوری وظیفه پشتیبانی، رشد و بین‌المللی‌سازی این شرکت‌ها را پس از به تثبیت رسیدن بر عهده دارد و در حال حاضر نیز حدود ۱۰۰ شرکت فناور مستقر در شهرک فناوری و چهار مرکز رشد وابسته به این مجموعه مشغول به فعالیت هستند.