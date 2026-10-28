به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رامین الماسی با اشاره به برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی گفت: این آزمون با هدف تعیین صلاحیت متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته‌های هفت‌گانه مهندسی ساختمان برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون در سه نوبت صبح پنجشنبه، عصر پنجشنبه و صبح جمعه و بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در نوبت صبح پنجشنبه، آزمون رشته عمران در صلاحیت محاسبات، معماری در صلاحیت نظارت، نقشه‌برداری، شهرسازی، ترافیک، تمامی رشته‌های کاردانی و آزمون صلاحیت کارشناسی موضوع ماده ۲۷ برگزار می‌شود.

الماسی بیان کرد: در نوبت عصر پنجشنبه، داوطلبان رشته‌های عمران، معماری در صلاحیت اجرا و تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در صلاحیت‌های نظارت و اجرا در آزمون شرکت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون‌های نوبت صبح جمعه نیز شامل رشته معماری در صلاحیت طراحی، عمران در صلاحیت نظارت، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در صلاحیت طراحی، طرح و اجرای گود، پی و سازه، ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی و معماران تجربی خواهد بود.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت توجه داوطلبان به دستورالعمل‌های آزمون گفت: هویت داوطلبان از طریق کارت شناسایی معتبر عکس‌دار و نسخه چاپی کارت ورود به جلسه احراز می‌شود و متقاضیان باید برای دریافت کارت به وب‌سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به نشانی INBR.ir و سامانه شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی INBR.sanjesh.ir مراجعه کرده و نکات درج‌شده روی کارت را به‌دقت مطالعه کنند.

وی با اشاره به ممنوعیت همراه داشتن تجهیزات هوشمند در جلسه آزمون تصریح کرد: همراه داشتن تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت، ساعت و عینک هوشمند، دوربین عکاسی و سایر تجهیزات مشابه ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

الماسی خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، پاسخنامه داوطلبان متخلف تصحیح نخواهد شد و این افراد، علاوه بر سایر پیامد‌های انتظامی، ممکن است از شرکت در یک تا ۱۰ دوره بعدی آزمون محروم شوند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در پایان از داوطلبان خواست برای تسهیل فرایند ورود به حوزه امتحانی و احراز هویت، حداقل یک ساعت پیش از شروع آزمون در محل تعیین‌شده حضور یابند و با رعایت کامل مقررات، در آزمون شرکت کنند.