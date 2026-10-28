به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بهزاد حسن‌زاده گفت: ۱۰۵ هزار و ۷۹۱ مورد از تخلفات ثبت‌شده مربوط به تجاوز از سرعت مجاز بیش از۳۰ کیلومتر بر ساعت بوده، که ضرورت توجه ویژه به رعایت سرعت مجاز و برخورد جدی با تخلفات رانندگی را نشان می‌دهد.

وی همچنین از ثبت بیش از۳ میلیون و ۲۸۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه در تردد‌های بین‌استانی خبر داد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد بیشتر شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به ثبت متوسط روزانه ۱۰۶ هزار و ۸۹ دستگاه وسیله نقلیه در تردد‌های ورودی و خروجی استان تصریح کرد: بررسی اطلاعات پلاک‌خوان‌ها نشان می‌دهد سهم حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد بوده و ۲۱ درصد از وسایل نقلیه غیربومی نیز بین یک تا سه روز در استان ماندگاری داشته‌اند.

وی محور رشکان ارومیه را پرترددترین مسیرآذربایجان غربی عنوان و اضافه کرد: متوسط تردد روزانه در این محور ۲۹ هزار و ۷۹۱ دستگاه بوده و محور‌های سلماس ـ ارومیه، ارومیه ـ سلماس، ارومیه ـ امامزاده و امامزاده ـ ارومیه نیز در رتبه‌های بعدی محور‌های پرتردد قرار دارند.

او خاطرنشان کرد: پایش مستمر تردد، تحلیل اطلاعات سامانه‌های هوشمند و شناسایی محور‌های پرتردد و پرخطر، نقش مؤثری در برنامه‌ریزی برای کاهش تخلفات، کنترل سرعت و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.