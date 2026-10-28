رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از تدوین طرح‌های جدید برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت خبر داد و بر ضرورت حمایت پایدار از پژوهشگران و نخبگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه سلام خبرنگار، در ارزیابی از روند علمی کشور در آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن اشاره به پویایی ماشین علمی ایران با وجود چالش‌ها، از برنامه‌های راهبردی مجلس برای حمایت از زیرساخت‌های آموزشی و تقویت پیوند میان دانشگاه، صنعت و جامعه خبر داد.

منادی سفیدان با اشاره به آغاز پرنشاط سال تحصیلی در مدارس و دانشگاه‌ها، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، وضعیت علمی کشور را علیرغم تمامی آسیب‌ها و فشار‌های دشمن، پویا و در جریان توصیف کرد. وی با اشاره به برگزاری کنکور و انتظار برای اعلام نتایج، بر تداوم مسیر علمی دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد.

حمایت از نخبگان و تأکید بر پیام رهبری

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با یادآوری پیام رهبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه نخبگی، بر ضرورت شتاب‌بخشی به فعالیت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های علوم پایه، علوم انسانی و فناوری تأکید کرد. وی گفت: امروز با وجود تمامی دشمنی‌ها، نخبگان و جوانان ما در عرصه‌های مختلف از جمله المپیاد‌های بین‌المللی و مسابقات علمی، موفقیت‌های چشمگیری را رقم زده‌اند که نویدبخش آینده‌ای روشن است.

طرح‌های جدید مجلس برای آموزش عالی

منادی سفیدان در ادامه به اقدامات قانونی مجلس برای حمایت از بخش آموزش اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما، اجرای پیام رهبری مبنی بر ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه است. ما طرحی را تدوین کرده‌ایم که در حال حاضر در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد تا از طریق ایجاد قوانین جدید، پیوند میان دانشگاه و جامعه تقویت شود.

وی همچنین از برنامه‌های مجلس برای تقویت «صندوق حمایت از علوم، فناوری و بحث‌های پژوهشی» خبر داد و افزود: به دنبال ایجاد منابع پایدار برای این صندوق هستیم تا دانشجویان و پژوهشگران بتوانند از طریق پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های علمی خود، مورد حمایت مالی و اجرایی قرار گیرند. همچنین در راستای حمایت از مهارت‌افزایی، برنامه‌هایی برای ایجاد صندوق ملی مهارت در نظر گرفته شده است تا مسیر ورود نخبگان به عرصه‌های عملیاتی هموارتر شود.

توسعه آموزش زبان‌های قومیتی بر اساس قانون اساسی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حفظ هویت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم که در کمیسیون ما تصویب شده و در نوبت بررسی در صحن مجلس است، تقویت آموزش ادبیات و زبان‌های قومیتی کشور است. طبق اصول پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی، ما با هدف حفظ سرمایه‌های فرهنگی، برنامه‌ای برای آموزش زبان‌های محلی در مقاطع هفتم و دهم ابتدایی تدوین کرده‌ایم.

تغییر سن ورود به آموزش و پرورش؛ تمرکز بر “زمان طلایی” رشد

منادی سفیدان در بخش پایانی اظهار داشت که مجلس با توجه به تحقیقات علمی در حوزه رشد کودکان، به دنبال تغییر سن ورود به چرخه رسمی آموزش است. وی گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که دوران ۵ تا ۶ سالگی، زمان طلایی برای یادگیری و سرمایه‌گذاری علمی است. از این رو، ما مصوبه‌ای را در کمیسیون داریم که بر اساس آن، سن ورود به آموزش و پرورش از ۶ سالگی به ۵ سالگی تغییر یابد.

وی با اشاره به اهمیت این تصمیم افزود: این اقدام باعث می‌شود حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک دیگر به چرخه آموزش و پرورش اضافه شوند. اگرچه این امر مستلزم نظارت دقیق و تخصیص بودجه از سوی دولت است، اما سرمایه‌گذاری در این سنین، بهره‌وری علمی کشور را در آینده به شدت افزایش خواهد داد.

پویایی علمی کشور با ۱۷ میلیون دانش‌آموز؛ از برنامه‌های جدید مجلس برای نخبگان تا خنثی‌سازی تحریم‌ها

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تشریح آخرین وضعیت نظام آموزشی کشور، از آمادگی برای اجرای تغییر سن ورود به آموزش و پرورش از سال آینده، آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدید در آبان‌ماه و نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در خنثی‌سازی تحریم‌ها خبر داد.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در ادامه ارزیابی خود از روند علمی کشور، به ارائه آمار‌های کلان از وضعیت آموزش و پرورش و آموزش عالی پرداخت و تأکید کرد که ماشین علمی و صنعتی کشور با وجود تمامی تهدید‌ها و تحریم‌ها، بدون لحظه‌ای توقف به مسیر خود ادامه می‌دهد.

زمان اجرای تغییر سن ورود به آموزش و پرورش و شروع دانشگاه‌ها

منادی سفیدان در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تغییر سن ورود به آموزش و پرورش (از ۵ سالگی) از سال آینده اجرایی می‌شود، تصریح کرد: «تلاش می‌کنیم تا این مصوبه را قطعاً از سال آینده به مرحله اجرا برسانیم.»

وی همچنین درباره آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود (دانشگاه فرهنگیان و سایر مراکز) گفت: «دانشگاه فرهنگیان در تلاش است تا نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان را هر چه زودتر مشخص کند و ان‌شاءالله در دل آبان‌ماه (حدود ۲۰ تا ۳۰ آبان)، سال تحصیلی جدید برای این دسته از دانشجویان آغاز خواهد شد.»

آمار‌های کلان آموزش و پرورش و حمایت از پژوهش

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به شرایط مطلوب و منسجم مدارس کشور گفت: «هم‌اکنون با افتخار اعلام می‌کنیم که ۱۷ میلیون دانش‌آموز توسط یک میلیون معلم عزیز در ۱۲۴ هزار مدرسه کشور با برنامه‌های منظم و امکانات فراهم‌شده در حال تحصیل هستند.»

وی در ادامه به حمایت‌های جدید قانونی از پژوهشگران اشاره کرد و افزود: «در گذشته، اگر تحقیقات علمی به نتیجه نمی‌رسید، سرمایه محقق به هدر می‌رفت؛ اما در قانون جدید، برای فعالیت‌های پژوهشی “بیمه” پیش‌بینی کرده‌ایم تا دانشمندان با خیالی آسوده به تحقیق بپردازند. همچنین صندوق‌های حمایتی و صندوق ملی مهارت برای پشتیبانی از کار‌های مهارتی و پژوهشی ایجاد شده است.»

نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و خنثی‌سازی تحریم‌ها

نماینده مجلس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت عظیم دانشگاه‌ها در حوزه فناوری گفت: «امروز دانشگاه‌های ما با داشتن ۱۴ هزار شرکت فناور و ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری، بیش از ۵۰ هزار نوع محصول تولید می‌کنند. جالب است بدانید از ۱۰ هزار محصول تحریم‌شده توسط دشمن، ۳ هزار مورد آن توسط دانشجویان و دانشگاه‌های ما در حال تأمین است.»

منادی سفیدان با اشاره به پویایی اقتصادی و صنعتی کشور در حوزه‌های مختلف نظیر افزایش تولید برق، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و توسعه محصولات جدید در بخش‌های مختلف کشور نظیر تبریز و شبستر، خاطرنشان کرد: این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که کشور در حرکت است. دشمن باید بداند که ایران با تمدن ریشه‌دار و عقبه تاریخی خود، و با اتکا به فرزندان برومند و ادامه دهندگان راه دانشمندان بزرگی، چون ابن‌سینا و ابوریحان بیرونی، هیچ‌گاه نخواهد ایستاد و دانش در این سرزمین روزبه‌روز پربارتر به راه خود ادامه خواهد داد.