

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: روند تغییرات دمای هوا برای ۴۸ ساعت آینده به طور نسبی کاهشی خواهد بود.

لطفی افزود: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی تا اوایل هفته آینده متاثر از عبور امواج ضعیف با دامنه‌ی کوتاه از تراز میانی جو منطقه در برخی ساعات افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط به خصوص برای امروز افزایش سرعت وزش باد قابل پیش بینی است.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم با ۳۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۶ و ۲۵ درجه ثبت شد.