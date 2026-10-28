روند کاهشی دمای هوا از امروز (۶ آبان) در خراسان جنوبی
دمای هوا در خراسان جنوبی برای ۴۸ ساعت آینده به طور نسبی کاهشی خواهد بود.
لطفی افزود: با توجه به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیش یابی تا اوایل هفته آینده متاثر از عبور امواج ضعیف با دامنهی کوتاه از تراز میانی جو منطقه در برخی ساعات افزایش ابر و در پارهای نقاط به خصوص برای امروز افزایش سرعت وزش باد قابل پیش بینی است.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم با ۳۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۶ و ۲۵ درجه ثبت شد.