به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی همتی در جلسه شورای مسکن گرمسار گفت : بنیاد مسکن انقلاب گرمسار مسئولیت واگذاری و آماده سازی زمین های طرح نهضت ملی مسکن کرند را برعهده دارد

فرماندرا گرمسار ضمن قدردانی از شهرداری برای اجرای طرح بهسازی و آسفالت زمین های نهضت ملی مسکن منطقه زینبیه گرمسار گفت: ایجاد بخش های تفریحی و رفاهی و بوستان‌ها در نقظه منطقه زننبیه در نظر گرفته شده و تا پایان سال اجرا می شود.