به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد،زارع زاده گفت: در مجموع ۱۳ دانش آموز در مینی بوس سرویس هنرستان جوارکارخانه‌ای شیشه اردکان حضور داشتند که دراین حادثه یک نفر فوت شد و ۱۲ نفر دیگر مصدوم شدند که سه نفر حالشان وخیم است. وی افزود: دونفر مصدومان با پرواز بالگرد اورژانس به بیمارستان یزد منتقل شده‌اند و یک نفر دیگر هم به زودی پس از دریافت مراقبت‌های اولیه به بیمارستان یزد منتقل می‌شود.

ساعت حدود ۸ صبح امروز ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ در اثر برخورد تریلی با مینی‌بوس سرویس مدرسه روبروی کارخانه شیشه اردکان یک نفر فوت و ۱۲ نفر دیگر از دانش آموزان مصدوم شدند. برخی از مصدومان برای طی روند درمان به بیمارستان ضیائی اردکان و برخی دیگر با پرواز بالگرد اورژانس به یزد در حال اعزام هستند.

سرهنگ زارع سرپرست پلیس راه استان یزد، علت این حادثه رانندگی را «عدم رعایت حق تقدم در دور زدن» راننده مینی بوس، اعلام کرد.