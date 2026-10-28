رئیس دانشگاه شهید بهشتی در نهمین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز، بر ضرورت هم‌افزایی شبکه‌های علمی مرتبط با علوم مغز و علوم شناختی تأکید کرد و گفت: با کنار هم قرار گرفتن این ظرفیت‌ها، می‌توان به پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه دست یافت.

هم‌افزایی شبکه‌های علوم مغز و شناختی، مسیر پیشرفت‌های بیشتر را هموار می‌کند

هم‌افزایی شبکه‌های علوم مغز و شناختی، مسیر پیشرفت‌های بیشتر را هموار می‌کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در مراسم افتتاحیه نهمین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز که با حضور جمعی از محققان و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه علوم مغز و شناختی، بر ضرورت همکاری و تعامل شبکه‌های علمی مرتبط تأکید کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی نخستین دانشکده علوم شناختی در دانشگاه شهید بهشتی و توسعه این حوزه در سایر دانشگاه‌ها گفت: اگر بتوانیم شبکه‌های مختلف مرتبط با علوم مغز و علوم شناختی را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در این حوزه باشیم.

نهمین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز از ۶ تا ۸ آبان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

در حاشیه این کنگره نیز تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان با برپایی غرفه، آخرین دستاورد‌ها و محصولات خود را در حوزه‌های مرتبط به نمایش گذاشته‌اند.