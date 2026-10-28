تکمیل تونل و کنارگذر شهرستان خوانسار به منظور ارتقای ایمنی تردد، نیازمند بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خوانسار با اشاره به اجرای طرح قوس به طول یک‌هزار و ۸۰۰ متر گفت:با پیگیری‌های انجام‌شده موضوع آزادسازی مسیر دنبال و عملیات اجرایی طرح در چارچوب اعتبار و قرارداد پیش‌بینی‌شده اجرا شد.

محمدرضا توسلی همچنین با اشاره به طرح اتصال روستای رحمت‌آباد به روستای دُر گلپایگان افزود: این طرح با هدف بهبود ارتباطات روستایی در دست پیگیری است و با توجه به نیاز آن به تأمین اعتبار، تلاش می‌کنیم شرایط اجرای کامل آن فراهم شود.

وی ادامه داد: طرح آبرسانی به روستا‌های خم پیچ حدود ۹ کیلومتر مدت حدود دو ماه اجرا و تکمیل شد؛ اقدامی که با توجه به مشکلات ناشی از کم‌آبی و خشک‌شدن منابع تأمین آب، اهمیت بالایی داشت.

فرماندار خوانسار با اشاره به اجرای خط انتقال آب شرب رحمت‌آباد به طول ۱۵ کیلومتر گفت: این طرح با بیش از ۴۷ میلیارد تومان اعتبار در دست اجراست و امیدواریم تا دهه فجر تکمیل و آماده بهره‌برداری شود، همچنین برای اجرای طرح تصفیه خانه آب شرب حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و با تکمیل مراحل اجرایی، این طرح نیز در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در خصوص طرح فاضلاب شهری خوانسار گفت:حدود ۷۰ درصد طرح فاضلاب شهری اجرا شده و ۳۰ درصد از عملیات اجرایی باقی مانده که برای تکمیل آن، پیگیری‌های لازم در استان ادامه دارد.

فرماندار خوانسار با اشاره به مشکلات مربوط به برخی طرح‌های زیرساختی شهرستان گفت: در حوزه سد ملی و طرح‌های مربوط، تکمیل دو طرح مهم نیازمند توجه و تخصیص اعتبار است.

وی با اشاره به یکی از تونل‌های در دست اجرا بیان کرد: این طرح حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما بخشی از مسیر همچنان با مشکلاتی از جمله ریزش و ناپایداری مواجه است و از مجموع حدود ۸۰۰ متر عملیات پیش‌بینی‌شده، حدود ۴۵۰ متر باقی مانده است که باید با تأمین اعتبار لازم تکمیل شود تا از بروز مشکلات و خسارات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

توسلی همچنین با اشاره به طرح کنارگذر خوانسار گفت: طول اصلی این طرح حدود ۲۲ کیلومتر است و بخشی از مسیر به طول حدود ۶.۵ کیلومتر با همکاری شهرداری اجرا شده و پیگیری‌ها برای تکمیل سایر بخش‌ها و اتصال مسیر به جاده رحمت‌آباد ادامه دارد چرا که و اجرای آن نقش مهمی در بهبود وضعیت تردد و کاهش مشکلات ترافیکی منطقه دارد.

وی با اشاره به اهمیت کنارگذر خوانسار در حوزه ایمنی تردد و مدیریت بحران ادامه داد: با وجود پیگیری‌ها و پیش‌بینی اعتبارات محدود برای این طرح، تکمیل آن به تأمین اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.