سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: این کشور در آینده نزدیک فرستاده ویژه‌ای را برای رایزنی با طرف‌های منطقه‌ای و کمک به کاهش تنش‌ها به خاورمیانه اعزام خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، گوئو جیاکان سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه، در نشست خبری وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت پکن به‌شدت نگران تحولات خلیج فارس، دریای سرخ و منطقه شاخ آفریقا و پیامد‌های گسترش و تداوم درگیری‌هاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره، از طرف‌های مربوط خواست برای برقراری هرچه سریع‌تر آتش‌بس پایدار تلاش کنند.

گوئو جیاکان همچنین گفت چین همواره برای پیشبرد صلح و مذاکرات تلاش کرده است و در آینده نزدیک نماینده ویژه‌ای را به کشور‌های منطقه اعزام خواهد کرد تا با طرف‌های مربوط ارتباط برقرار کند، گفت‌و‌گو‌ها را پیش ببرد، به کاهش تنش‌ها کمک کند و مانع وخامت بیشتر اوضاع شود.

چین در ماه‌های گذشته بر ضرورت حل‌وفصل سیاسی بحران‌های خاورمیانه و ایجاد سازوکار امنیتی با مشارکت کشور‌های منطقه تأکید کرده است. ابتکار چهارماده‌ای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز بر امنیت مشترک، جامع، همکاری‌محور و پایدار در منطقه تأکید دارد.