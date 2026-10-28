رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس‌آباد از جلوگیری ادامه اقدامات تفکیکی و دیوارکشی در یک قطعه زمین ۱۰ هکتاری از اراضی جنگل جلگه‌ای در سلمانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس‌آباد از جلوگیری ادامه اقدامات تفکیکی و دیوارکشی در یک قطعه زمین ۱۰ هکتاری از اراضی جنگل جلگه‌ای در سلمانشهر خبر داد.

رضایی گفت:در پی گزارش تخلف مربوط به تفکیک و دیوارکشی در یکی از قطعات اراضی جنگل جلگه‌ای شهرستان عباس‌آباد، مأموران منابع طبیعی کلارآباد در محل حاضر شدند و ضمن ابلاغ اخطار از ادامه اقدامات تفکیکی جلوگیری کردند.

وی افزود:با وجود اخطار‌های صادرشده، مالکان عرصه مذکور در ساعات و ایام تعطیل به اقدامات خود ادامه دادند که در پی آن، با ورود دادستان شهرستان عباس‌آباد ورودی زمین مسدود شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس‌آباد با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: هرگونه تفکیک و ساخت‌وساز خارج از ضوابط و شرایط قانونی واگذاری اراضی جنگل جلگه‌ای ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

رضایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مربوط به تصرف اراضی ملی، تفکیک غیرمجاز اراضی و قاچاق چوب، موضوع را از طریق اداره منابع طبیعی یا سامانه‌های امداد جنگل و مرتع به شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گزارش کنند.

وی تأکید کرد:مشارکت مردم در گزارش تخلفات نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی دارد.