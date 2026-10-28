به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان از درخشش محدثه متولی، دانش‌آموز دبیرستان متوسطه اول فرزانگان گچساران، در سی‌ویکمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعداد‌های درخشان و کسب رتبه دوم کشور در رشته حفظ ویژه این رقابت‌ها خبر داد.

ایوب رضایی افزود: این افتخارآفرینی حاصل تلاش، پشتکار و جدیت این دانش‌آموز در مسیر فعالیت‌های قرآنی و همچنین حمایت‌های دلسوزانه خانواده و همراهی ارزشمند همکاران این آموزشگاه است.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در زمینه پرورش استعداد‌های قرآنی دانش‌آموزان، کسب این رتبه ملی را مایه افتخار مجموعه آموزش‌وپرورش استان و مدارس استعداد‌های درخشان دانست.