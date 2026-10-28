مدیرکل سازمان هواشناسی فارس، گفت: ناپایداری جوی امروز در نواحی جنوبی و شرقی استان فعال است و بارش نقطه‌ای و پراکنده همراه با رعد و برق جنوب شرق به‌ویژه شهرستان‌های لار و داراب را در بر می‌گیرد.

هشدار هواشناسی فارس ؛ باران و رعد و برق، امروز ششم آبان ۱۴۰۵ در جنوب و شرق استان

هشدار هواشناسی فارس ؛ باران و رعد و برق، امروز ششم آبان ۱۴۰۵ در جنوب و شرق استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل سازمان هواشناسی فارس گفت: ناپایداری جوی امروز در نواحی جنوبی و شرقی استان فعال است و بارش نقطه‌ای و پراکنده همراه با رعد و برق جنوب شرق به‌ویژه شهرستان های لار و داراب را در بر می‌گیرد.

قاسم حسینی افزود: این سامانه بارشی فردا پنج شنبه هفتم آبان هم در نیمه شمالی و شرق فارس فعال می شود و بارش نقطه‌ای و پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد، به‌ویژه شهرستان‌های اقلید و آباده را در بر می‌گیرد.

وی افزود: فعالیت این سامانه از بعد از ظهر سه‌شنبه پنجم آبان آغاز شده و تا اواخر وقت فردا پنجشنبه ادامه دارد و نوع مخاطره این سامانه رعد و برق، وزش باد و بارش نقطه‌ای و پراکنده است و برخورد صاعقه و لغزندگی جاده‌ها از اثر‌های آن به‌شمار می‌رود.

مدیرکل سازمان هواشناسی فارس تصریح کرد: شهروندان از تردد یا اتراق در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در چرای دام احتیاط کنند.

وی اعلام کرد: ناپایداری‌ها همه مناطق و شهرستان‌های استان را به‌صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد و در وسعت محدود و نقطه‌ای در برخی شهرستان‌های استان رخ می‌دهد.