وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هنگامی که زبان فارسی را آموزش می‌دهیم، در حقیقت فرهنگ ایرانی را نیز منتقل می‌کنیم. آشنایی دانشجویان بین‌المللی با فرهنگ ما، زمینه‌ساز گسترش ارتباط میان کشورها، تقویت تفاهم متقابل و توسعه صلح و همزیستی میان ملت‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر علوم: با حضور در بنیاد سعدی و بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی، دیدار و درباره توسعه آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین‌المللی، تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی و ایجاد استاندارد واحد برای سنجش بسندگی زبان فارسی گفت‌و‌گو کرد.

حدادعادل در این دیدار با تأکید بر نقش راهبردی زبان در مناسبات بین‌المللی گفت: امروز پیوند میان زبان و دیپلماسی چنان روشن است که نیازی به توضیح ندارد. اقتدار جهانی هر کشور ارتباط مستقیمی با میزان حضور و نفوذ زبان آن کشور در جهان دارد.

سیمایی نیز در این دیدار با بیان اینکه زبان پیش‌شرط آموزش است، گفت: هنگامی که زبان فارسی را آموزش می‌دهیم، در حقیقت فرهنگ ایرانی را نیز منتقل می‌کنیم. آشنایی دانشجویان بین‌المللی با فرهنگ ما، زمینه‌ساز گسترش ارتباط میان کشورها، تقویت تفاهم متقابل و توسعه صلح و همزیستی میان ملت‌ها خواهد بود.

وزیر علوم با یادآوری تأکید امام شهید مبنی بر اینکه «زبان فارسی باید زبان علم شود»، اظهار داشت: دانشجویانی که برای تحصیل به ایران می‌آیند باید به زبان فارسی تسلط داشته باشند. البته سیاست‌گذاری مناسب زمانی به نتیجه می‌رسد که ابزار‌ها و امکانات لازم برای اجرای آن نیز پیش‌بینی شده باشد.

وی با اشاره به تکالیف قانونی وزارت علوم در زمینه جذب دانشجویان بین‌المللی تصریح کرد: میان تکالیف قانونی موجود و امکانات اجرایی در اختیار، تناسب کافی وجود ندارد و ضروری است با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجارب بنیاد سعدی، برای رفع این چالش اقدام کنیم.

سیمایی با گرامیداشت یاد مرحوم دکتر حسن حبیبی، از چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور، به نقش و خدمات ارزشمند وی در فراهم‌سازی بستر‌های شکل‌گیری بنیاد سعدی اشاره کرد و گفت: دکتر حبیبی از شخصیت‌هایی بود که دغدغه پاسداشت زبان فارسی و میراث فرهنگی ایران را به اقدامات ماندگار نهادی پیوند زد. تلاش‌های او در تأسیس و تقویت نهاد‌های علمی و فرهنگی کشور، میراثی ارزشمند است که ثمرات آن همچنان در خدمت اعتلای فرهنگ و زبان فارسی قرار دارد.

در پایان این دیدار، مقرر شد کارگروهی با هدف بهره‌گیری از تجارب موجود در برگزاری آزمون‌های بسندگی زبان فارسی تشکیل شود تا با بررسی شیوه‌های مختلف ارزیابی مهارت‌های زبانی، زمینه تدوین استانداردی واحد برای سنجش تسلط دانشجویان بین‌المللی به زبان فارسی فراهم شود.