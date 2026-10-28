رطوبت هوا در سی و ششمین روز از فصل پاییز در شهرستان آبادان به ۷۵ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه بارشی ضعیفی از روز پنجشنبه هفتم آبان سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط تا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان خوزستان بویژه ارتفاعات خواهد شد.

محمد سبزه زاری با بیان اینکه در بیست و چهار ساعت گذشته میزان رطوبت در شهرستان آبادان به ۷۵ درصد رسید افزود: بیشترین میزان رطوبت در شهرستان شوش با ۸۰ درصد ثبت شده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۶ درجه و کمترین دما ۲۰ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا در این دو شهر ۲۹ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۴۳ درصد گزارش شده است.