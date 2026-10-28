حسن یزدانی و رحمان عموزاد دو دلاور مازندرانی، از فردا پنجشنبه ۷ آبان در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان برای کسب عنوان قهرمانی به روی تشک می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ از فردا پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ در آستانه قزاقستان آغاز می‌شود و به مدت چهار روز ادامه دارد.

در نخستین روز این رقابت‌ها حسن یزدانی و رحمان عموزاد خلیلی دو دلاور مازندرانی اوزان ۹۷ و ۶۵ کیلوگرم کشورمان، برای تکرار قهرمانی خود در جهان به مصاف حریفان می‌روند.

حسن یزدانی؛ نبرد با غول‌های کشتی جهان

حسن یزدانی، یکی از پرافتخارترین کشتی‌گیران تاریخ ایران، در شرایطی وارد رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ می‌شود که برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی خواهد گرفت.

یزدانی که یک طلای المپیک، دو نقره المپیک و هفت مدال مسابقات جهانی شامل سه طلا، سه نقره و یک برنز را در کارنامه دارد، این بار باید در وزنی سنگین‌تر و در برابر رقبایی قدرتمند به میدان برود.

از مهم‌ترین چهره‌های حاضر در این وزن می‌توان به عبدالرشید سعدالله‌یف، معروف به «تانک روس»، کایل اسنایدر از آمریکا، احمد تاج‌الدین‌اف از بحرین و آرش یوشیدا، کشتی‌گیر ایرانی‌تبار ژاپن، اشاره کرد.

حضور این کشتی‌گیران عنوان‌دار، وزن ۹۷ کیلوگرم را به یکی از جذاب‌ترین و دشوارترین اوزان رقابت‌های امسال تبدیل کرده است. البته رویارویی مستقیم یزدانی با هر یک از این مدعیان، به قرعه و نتایج مراحل مختلف بستگی دارد.

یزدانی اکنون به دنبال اثبات توانایی‌هایش در وزن جدید و افزودن افتخاری دیگر به کارنامه ورزشی خود است.

رحمان عموزاد؛ شکارچی طلا در وزن ۶۵ کیلوگرم

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد دلاور مازندرانی دارنده دو مدال طلای جهان و نشان نقره المپیک پاریس، دیگر امید بزرگ ایران برای کسب مدال طلا است.

عموزاد با تجربه حضور در مهم‌ترین رقابت‌های بین‌المللی و سابقه رویارویی با بهترین کشتی‌گیران جهان، یکی از چهره‌های شاخص این وزن به شمار می‌رود.

نماینده ایران در تلاش است با نمایش موفق در مراحل مقدماتی، مسیر خود را به سوی نیمه‌نهایی و سپس دیدار نهایی هموار کند.

رقابت‌های ۸ وزن دیگر روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد.

۹ مازنی در ترکیب کشتی آزاد ایران برای مسابقات جهانی

۹ ملی پوش کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ از مازندران هستند و تنها احمد محمدنژاد جوان از استان خراسان شمالی است.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان شمالی)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

تیم ملی کشتی آزاد ایران در شرایطی وارد رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ می‌شود که حضور چهره‌هایی مانند حسن یزدانی، رحمان عموزاد، کامران قاسم‌پور و امیرحسین زارع، امید‌های زیادی برای کسب مدال و قهرمانی جهان ایجاد کرده است.

برنامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به شرح زیر است:

چهارشنبه ۶ آبان ماه:

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

پنج‌شنبه ۷ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۸ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۹ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ۲ تا ۵ آبان ماه در آستانه قزاقستان برگزار شد که تیم ملی کشورمان با کسب ۴ نشان طلا، ۳ نشان نقره و ۲ نشان برنز به مقام قهرمانی جهان دست یافت.

فردین هدایتی هرکول مازندرانی به نشان طلا و محمدهادی ساروی و علی اسکو دو دلاور دیگر مازندرانی به نشان برنز این رقابت‌ها دست یافتند.