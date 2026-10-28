به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در منطقه آزاد ماکو، آیین بهره‌برداری از باغ هوشمند و مدرن پسته با سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد ریالی برگزار شد.

این طرح کشاورزی در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار و با کاشت ۸۰ هزار اصله نهال پسته اجرا شده و زمینه اشتغال ۸۵ نفر را فراهم کرده است.

آیین بهره‌برداری از این مجموعه با حضور اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر، نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، جمعی از مقامات استانی و فرمانداران برگزار شد.

راه‌اندازی این باغ هوشمند و مدرن، گامی در راستای توسعه کشاورزی نوین، بهره‌گیری از فناوری‌های روز در بخش کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی منطقه آزاد ماکو به شمار می‌رود.

توسعه طرح‌های کشاورزی مبتنی بر فناوری‌های نوین، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های کشاورزی منطقه باشد.