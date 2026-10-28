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با حضوراعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولیدمجلس، بهرهبرداری از باغ هوشمند پسته با سرمایهگذاری ۱۲ هزار میلیارد ریالیدر منطقه آزاد ماکو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در منطقه آزاد ماکو، آیین بهرهبرداری از باغ هوشمند و مدرن پسته با سرمایهگذاری ۱۲ هزار میلیارد ریالی برگزار شد.
این طرح کشاورزی در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار و با کاشت ۸۰ هزار اصله نهال پسته اجرا شده و زمینه اشتغال ۸۵ نفر را فراهم کرده است.
آیین بهرهبرداری از این مجموعه با حضور اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر، نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، جمعی از مقامات استانی و فرمانداران برگزار شد.
راهاندازی این باغ هوشمند و مدرن، گامی در راستای توسعه کشاورزی نوین، بهرهگیری از فناوریهای روز در بخش کشاورزی، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش ظرفیتهای تولیدی منطقه آزاد ماکو به شمار میرود.
توسعه طرحهای کشاورزی مبتنی بر فناوریهای نوین، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی منطقه، میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای جدید و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای کشاورزی منطقه باشد.