دبیر ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به نخبگان و نشان آوران، بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به مفهوم «نخبگی» و «موفقیت» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرهمندپور با بیان اینکه نخبگی صرفاً به موفقیت‌های علمی، تحصیلی و ورزشی خلاصه نمی‌شود، افزود: بصیرت، مسئولیت‌شناسی و ایفای درست وظایف محوله، از مصادیق مهم نخبگی است. هر فردی که در حوزه مسئولیت خود به‌خوبی عمل کند، یک نخبه محسوب می‌شود.

تأکید بر هدایت تحصیلی و اهمیت علوم پایه و انسانی

وی با اشاره به نکات جدید مطرح‌شده در پیام رهبر انقلاب درباره حوزه‌های دانشی، بر اهمیت ویژه علوم انسانی و علوم پایه در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: متأسفانه نگاه خانواده‌ها و دانش‌آموزان اغلب به سمت رشته‌های خاصی معطوف است که این رویکرد باید تغییر کند. در فرایند هدایت تحصیلی باید اهمیت این حوزه‌های دانشی به‌دقت تبیین شود.

ستایش از نقش‌آفرینی زنان و مادران در ماه‌های اخیر

دبیر ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به عملکرد بانوان در هفت تا هشت ماه گذشته، اظهار داشت: مادران و زنان سربلند این سرزمین، زمان‌شناس، با بصیرت و مسئولیت‌شناس بوده‌اند و نشان داده‌اند که از نخبگانی هستند که تاکنون به‌اندازه کافی به آن‌ها توجه نشده است.

وی افزود: باید میدان وسیع‌تری برای کنشگری زنان فراهم شود تا حضور آن‌ها فراتر از چند ساعت حضور در تجمعات شبانه، به کنشگری پهناورتر و میدانی تبدیل گردد.

هشدار درباره کمر بستن خانواده‌ها برای موفقیت‌های تحصیلی

فرهمندپور در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از فشار بیش‌ازحد خانواده‌ها برای موفقیت‌های دانشگاهی فرمود: متأسفانه برخی خانواده‌ها تمام زندگی و امکانات خود را صرف رشد تحصیلی فرزندانشان می‌کنند؛ به‌طوری که گاهی مادری فرش خانه را می‌فروشد تا فرزندش بتواند در کلاس کنکور شرکت کند.

وی تأکید کرد: تربیت خوب و شکوفایی استعدادها تنها به معنای ورود به دانشگاه یا کسب رتبه‌های برتر نیست، بلکه ابعاد دیگری مانند مسئولیت‌شناسی، قانونمندی و اثربخشی اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

لزوم هم‌افزایی مدارس، خانواده‌ها و رسانه‌ها

دبیر ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: مدارس، خانواده‌ها و رسانه‌ها باید با هم‌افزایی، به ابعاد مختلف تربیت و سایر عرصه‌های نقش‌آفرینی توجه جدی داشته باشند تا نسل مسئولیت‌شناس و بصیر پرورش یابد.