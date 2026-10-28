به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، هادی رجائی‌نیا، در سفر به شهرستان بام و صفی‌آباد، از چند واحد تولیدی و دامداری این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، روند فعالیت و مشکلات پیش‌روی این واحد‌ها قرار گرفت.

در نخستین بازدید، وضعیت دامداری ۱۵۰ رأسی روستای دستجرد و روند اجرای طرح توسعه این واحد مورد بررسی قرار گرفت. معاون استاندار در این بازدید بر حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری‌ها و فراهم‌سازی زمینه توسعه بخش دامپروری منطقه تأکید کرد.

کارگاه تولید آب معدنی وحیدی در روستای زالی، مقصد بعدی این بازدید‌ها بود. با توجه به ادامه روند آماده‌سازی و بهره‌برداری از این واحد، رجائی‌نیا دستور پیگیری مشکلات و فراهم شدن زمینه آغاز فعالیت آن را صادر کرد تا موانع پیش‌روی راه‌اندازی این واحد تولیدی در مسیر رفع قرار گیرد.

بازدید از واحد دامداری غیرفعال در مسیر احیا در فتح‌آباد و یک واحد گاوداری صنعتی پیشرفته در شهرستان نیز از دیگر برنامه‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بود. در این بازدیدها، وضعیت فعالیت واحد‌ها و ظرفیت‌های موجود برای توسعه تولید و افزایش بهره‌وری ارزیابی شد.

به گفته محسن مهدیان‌فر، سرپرست فرمانداری شهرستان بام و صفی‌آباد، حمایت از سرمایه‌گذاران و ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید معاون استاندار در جریان این بازدید‌ها بود.

روستای الست سفلی نیز آخرین مقصد این برنامه بود؛ جایی که طرح احداث یک واحد گاوداری با ظرفیت پرورش گاو شیری در حال اجراست و روند پیشرفت آن مورد بررسی قرار گرفت.

این بازدید‌ها در راستای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان، بررسی میدانی موانع تولید و پیگیری مسائل واحد‌های فعال و در حال احداث انجام شد؛ رویکردی که با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و کمک به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود.