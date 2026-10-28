به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ محسن رضایی، سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اموال مشاعات مجتمع‌های مسکونی در برخی مناطق شهر اراک، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، سارق را شناسایی و طی عملیاتی در مخفیگاه وی دستگیر کردند.

وی افزود که در ادامه بررسی‌ها، یک مالخر نیز شناسایی و بازداشت شد و مقداری از اقلام سرقتی از مخفیگاه متهمان کشف گردید.

سرهنگ رضایی با اشاره به اعتراف متهمان به ۳۰ فقره سرقت اموال مشاعات ساختمان‌ها در شهر اراک، اعلام کرد که در این راستا پرونده‌های مربوطه تشکیل و متهمان جهت رسیدگی به قضای طی مراحل قانونی معرفی شدند.