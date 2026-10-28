به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان هواشناسی در تازه‌ترین پیش‌بینی هفتگی خود، راهنمای عملی فعالیت‌های کشاورزی را با توجه به شرایط جوی و آغاز بارش‌ها در مناطق مختلف کشور منتشر کرد.

بر این اساس، در ۱۰ روز پیش‌رو، تکمیل کشت غلات پاییزه و کلزا، مدیریت رواناب و استفاده بهینه از رطوبت بارش‌ها در شمال غرب، غرب، زاگرس و دامنه‌های البرز در اولویت قرار دارد. در سواحل خزر نیز برداشت به موقع محصولات باغی، در کنترل رطوبت و مقابله با بیماری‌های قارچی اهمیت دارد.

همچنین در مناطق زعفران‌خیز، برداشت گل در ساعات خنک روز، حفاظت از گل‌ها در برابر بارندگی و خشک کردن سریع و اصولی کلاله‌ها ضروری اعلام شده است.در مناطق شرق، جنوب‌شرق و جنوب کشور نیز مدیریت هدفمند آب و پرهیز از کشت در خاک بدون رطوبت کافی مورد تأکید است.

جزئیات این توصیه نامه برای مناطق مختلف کشور به شرح زیر است:

شمال غرب کشور:با آغاز بارش‌ها و پیش‌بینی بارش بیش از نرمال در هفته دوم، تکمیل کشت گندم، جو دیم و کلزا براساس رطوبت مؤثر خاک و تقویم کشت منطقه در اولویت قرار گیرد. برداشت سیب و انگور باقیمانده در فرصت‌های مناسب جوی انجام شود و از تردد ماشین‌آلات در زمین‌های خیس و سم‌پاشی هنگام وزش باد خودداری شود.

غرب و زاگرس شمالی و میانی:

با توجه به بارش بیش از نرمال و کاهش محسوس دما در هفته دوم، تکمیل کشت گندم، جو دیم و کلزا در اراضی دارای رطوبت کافی انجام شود. زهکش‌ها و مسیر‌های خروج رواناب پیش از تشدید بارش‌ها بررسی و برداشت محصولات باغی باقیمانده به فاصله میان سامانه‌های بارشی موکول شود.

دامنه‌های البرز و مرکز کشور:

کشت غلات پاییزه و کلزا براساس رطوبت خاک ادامه یابد و برداشت محصولات رسیده، به ویژه انار و سایر محصولات باغی باقیمانده، در فرصت‌های مناسب انجام شود. آبیاری باغ‌های پسته، انار و سایر درختان خزان‌دار متناسب با نیاز گیاه تنظیم و از آبیاری غیرضروری پیش از بارندگی خودداری شود.

سواحل دریای خزر:

برداشت مرکبات و کیوی در مرحله رسیدگی مناسب، در فاصله بین بارندگی‌ها انجام گیرد. زهکش باغ‌ها و مزارع، بهویژه اراضی کم‌ارتفاع، بررسی و از ماندگاری آب در محدوده ریشه جلوگیری شود و پایش بیماری‌های قارچی با رعایت شرایط مناسب جوی صورت گیرد.

شمال شرق کشور:

کشت گندم، جو و کلزا براساس رطوبت مؤثر خاک برنامه ریزی شود. در مزارع زعفران، برداشت گل در ساعات خنک روز و ترجیحاً صبح زود انجام گیرد و در صورت بارندگی، از برداشت گل‌های خیس خودداری و گل‌ها سریعاً به محل سرپوشیده منتقل شوند؛ همچنین جداسازی کلاله‌ها و خشک کردن اصولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد.

شرق و جنوب شرق کشور:

با توجه به احتمال رگبار در هفته اول و بارش کمتر از نرمال در هفته دوم، مدیریت مصرف آب و پایش تنش آبی در باغ‌های پسته، خرما و مرکبات در اولویت قرار گیرد. با توجه به افزایش احتمالی دما تا ۳ تا ۶ درجه بیش از نرمال در برخی مناطق، دور آبیاری براساس نیاز گیاه تنظیم شود.

جنوب و جنوب غرب کشور:

کشت گندم و جو در مناطق مستعد بر اساس تقویم محلی و وقوع بارش مؤثر انجام شود و از کاشت در خاک خشک پرهیز گردد. برداشت محصولات رسیده، به ویژه مرکبات، خرما و انار در فرصت‌های مناسب جوی انجام و زهکش اراضی مستعد آب‌گرفتگی بررسی شود.