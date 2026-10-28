فرزانه حیدری، ملی‌پوش والیبال نشسته هرمزگان و دارنده مدال نقره پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، با استقبال مسئولان ورزشی به استان بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرزانه حیدری در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به همراه تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران به مقام نایب‌قهرمانی رسید و عنوان ارزشمندترین بازیکن توپ‌زن این رقابت‌ها را نیز بدست آورد.

حیدری با اشاره به عملکرد تیم ملی در این رقابت‌ها گفت: تیم ایران پس از صعود از مرحله گروهی، در مرحله بعد با نتیجه سه بر صفر تیم میزبان، ژاپن، را شکست داد و به دیدار پایانی راه یافت.

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وی افزود: تیم ملی ایران در دیدار نهایی با نتیجه سه بر صفر مغلوب چین شد و به مدال نقره دست یافت.

ملی‌پوش والیبال نشسته هرمزگان با اشاره به انتخاب خود به‌عنوان ارزشمندترین بازیکن توپ‌زن این رقابت‌ها گفت: کسب این عنوان برایم بسیار افتخارآمیز بود و حاصل انسجام و کار تیمی بازیکنان بود.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان گفت: هرمزگان از استعداد‌های ارزشمندی در رشته‌های مختلف ورزشی برخوردار است که باید برای پرورش و شکوفایی آنها سرمایه‌گذاری شود.

مهدی فولادی با تأکید بر توانمندی بانوان ورزشکار استان افزود: بانوان هرمزگانی همواره توانایی‌های خود را در عرصه‌های مختلف به اثبات رسانده‌اند و حمایت از این ظرفیت‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین بر حمایت از ورزشکاران جانباز و توان‌یاب و توسعه رشته‌های مختلف ورزشی، از جمله ورزش‌های ساحلی و دریایی، تأکید کرد.