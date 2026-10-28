به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ارجمند معاون غذا و داروی استان با بیان اینکه در حال حاضر ۵۷ داروخانه شبانه‌روزی و ۹۲ داروخانه روزانه در استان فعالیت می‌کنند گفت: از مجموع ۱۴۹ داروخانه، ۱۳۰ داروخانه خصوصی هستند و مابقی داروخانه‌ها دولتی‌ هستند.

ارجمند با اشاره به افزایش تعداد داروخانه‌ها در استان افزود: در مقایسه با سال ۱۴۰۳، تعداد داروخانه‌های استان از ۹۱ داروخانه به ۱۴۹ داروخانه رسیده و با سرانه ۱٫۷۹، این استان بالاتر از میانگین کلی کشور است.

وی در ادامه به فعالیت کلینیک‌های ترک اعتیاد در استان اشاره کرد و ادامه داد: تعداد این کلینیک‌ها در حال حاضر ۱۳۵ کلینیک است که در مقایسه با ۴۴ کلینیک در سال ۱۴۰۳، رشد چشم‌گیری داشته‌ایم.

معاون غذا و داروی استان با اشاره به نحوه تأمین داروی مورد نیاز استان گفت: تأمین داروی استان ما در واقع پدیده‌ای شاید به‌نوعی نادر در کشور باشد. ما داروی مورد نیازمان را از طریق استان‌های فارس، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تأمین می‌کنیم.