به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سخاوت خیرخواه افزود: با توجه به تسهیل تجارت در مرز‌های استان و حمایت‌های انجام گرفته از مرزنشینان، شمار پیله وران استان امسال به سه هزار و ۳۱۸ نفر رسیده که حدود یک‌هزار نفر بیشتر از پارسال است.

وی یکی از مشکلات فعالان پیله وری را پیمان‌سپاری ارزی عنوان و اضافه کرد: با توجه به اینکه در مبادلات مرزی سقف مشخصی برای صادرات تعیین نشده، اما واردات با محدودیت‌هایی مواجه است، بخشی از فعالان این حوزه از جمله پیله‌وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با انباشت تعهدات ارزی روبه‌رو شده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی افزود: برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است در قبال مازاد صادرات، امکان واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و ماشین آلات واحد‌های تولیدی به ارزش ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار فراهم شود.

خیرخواه بیان کرد: اجرای این پیشنهاد می‌تواند ضمن تأمین بخشی از نیاز‌های داخلی و پشتیبانی از واحد‌های تولیدی، زمینه رفع تعهدات ارزی پیله‌وران در مناطق مرزی را نیز فراهم کند.