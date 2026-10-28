کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان پنج شنبه و جمعه ابری و بارگبار باران پیش بینی می شود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: جو استان امروز چهارشنبه پایدار است و در ساعات بعداز ظهر در نواحی غربی استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران همراه خواهد بود.

تاکامی با اشاره به اینکه پنج شنبه و جمعه در ساعات بعدازظهر و شب ناپایداری‌ها در استان بیشتر می‌شود افزود: مناطق غربی و ارتفاعات استان با رگبار و رعدو برق پیش بینی می‌شود.

وی گفت: شنبه و یکشنبه هفته آینده مجددا از میزان ناپایداری‌ها در استان کاسته می‌شود.

به گفته تاکامی دریا طی ۲۴ ساعت آینده با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.