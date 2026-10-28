بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی با حضور فناوران، کارآفرینان، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران کشور در اصفهان آغاز شد.

حلقه واسطه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این رویداد ملی تا فردا هفتم آبان ماه در اصفهان با میزبانی از صاحبان ۴۱۱ طرح فناورانه در دو بخش طراحان کسب‌وکار و فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری ادامه دارد.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به جایگاه ملی این جشنواره گفت: بیش از ۷۰ طرح فناورانه با ارزش حدود سه همت برای ارائه به مجموعه‌های سرمایه‌گذاری در این دوره در نظر گرفته شده است.

احسان یزدیان افزود: در این دوره حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیز رونمایی می‌شود و پیگیری طرح‌ها برای جذب سرمایه در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیش‌بینی حدود ۱۲ میلیارد تومان جایزه برای برگزیدگان جشنواره گفت: جوایز تخصصی در حوزه فناوری‌های مدیریت شهری، هوش مصنوعی صنعتی و کارگزاران تجاری‌سازی فناوری نیز در این دوره اهدا می‌شود.

دبیر اجرایی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی نیز گفت: شمار طرح‌های راه‌یافته به مرحله ارزیابی امسال با افزایش مشارکت استان‌های مختلف، از حدود ۲۲۰ طرح در دوره گذشته به ۴۱۱ طرح رسیده است که ۴۷ طرح از استان اصفهان است.

سعید آجدی افزود: از مجموع طرح‌های ارزیابی‌شده، ۲۲۵ طرح در بخش طراحان کسب‌وکار و ۱۸۶ طرح در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری قرار دارند.

وی ادامه داد: در مرحله ملی، ۳۰ شرکت شامل ۱۲ شرکت در بخش طراحان کسب‌وکار و ۱۸ شرکت در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری رقابت می‌کنند.

نمایشگاه فناوری، نشست‌های انتقال تجربه و برنامه‌های ارتباط مستقیم فناوران با سرمایه‌گذاران از دیگر برنامه‌های این جشنواره است که با هدف توسعه بازار، جذب سرمایه و تقویت همکاری میان فعالان زیست‌بوم نوآوری برگزار می‌شود.

استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در فرایند ارزیابی طرح‌ها نیز از ویژگی‌های این دوره از جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی است.