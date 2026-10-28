طرح رصدخانه و دروازه آب زیرزمینی، در راستای هوشمندسازی مدیریت منابع آب به صورت آزمایشی در مشهد در حال اجراست و امکان توسعه این الگو در سایر شهر‌ها فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در نشست شورای حفاظت از منابع آب نیشابور افزود: در این طرح با استفاده از اطلاعات موجود زمینه مدیریت هدفمند آبخوان‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده فراهم می‌شود.

احمد قندهاری با اشاره به محور‌های اصلی مدیریت آب در استان اظهار کرد: تامین آب صنایع از منابع غیرمتعارف، مدیریت پساب، پیگیری طرح‌های انتقال آب، مشارکت کشاورزان، افزایش بهره‌وری و هوشمندسازی مدیریت منابع آب از اولویت‌های این حوزه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: طرح بازار آب در خواف اجرا شده است و زمینه اجرای این الگو در نیشابور نیز فراهم می‌شود.

وی افزود: با مشارکت کشاورزان و همکاری جهاد کشاورزی می‌توان بازار آب را در شهرستان توسعه داد و از ظرفیت آن برای مدیریت بهتر منابع استفاده کرد.

قندهاری با اشاره به پیگیری طرح انتقال آب از سد «بار» به نیشابور گفت: این طرح با جدیت دنبال می‌شود و برنامه‌ریزی برای تامین آب شهرستان در شرایط اضطراری و میان‌مدت نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور بر ضرورت مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع تاکید کرد و گفت: بهره‌برداران از تجربه و دانش ارزشمندی برخوردارند و می‌توانند نقش موثری در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: درخواست واگذاری اختیارات ویژه به‌منظور واگذاری بخشی از امور مدیریت آب کشاورزی به بهره‌برداران به وزیر نیرو داده شده است تا با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، نقش دستگاه‌های دولتی بیشتر بر نظارت متمرکز شود.

قندهاری افزایش بهره‌وری را از دیگر اولویت‌ها دانست و اظهار کرد: باید مشخص شود به ازای مصرف هر مترمکعب آب، چه میزان محصول و ارزش اقتصادی تولید می‌شود در این زمینه همکاری با جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی برای توسعه روش‌های افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تامین آب صنایع از منابع غیرمتعارف گفت: مدیریت پساب و تعامل با صنایع و مجموعه‌های فولادی برای استفاده از ظرفیت منابع غیرمتعارف در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگرچه نیشابور در حال حاضر در شرایط بحرانی تامین آب قرار ندارد، اما بی‌توجهی به مدیریت مصرف می‌تواند در سال‌های آینده مشکلات جدی ایجاد کند.

قندهاری تاکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق، افزایش بهره‌وری و همکاری کشاورزان، صنایع و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت منابع آب ضروری است.