به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با آغاز فصل مهاجرت، کوچ پرندگان مهاجر از عرصه‌های شمالی به عرصه‌های جنوبی شده است و تالاب‌های نقده میزبان این مهاجرین بال دار است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به بارندگی‌های سال گذشته و وضعیت مطلوب تالاب‌های استان افزود: با آغاز فصل مهاجرت و شروع بارندگی، ما نیز آبگیر‌های تالاب‌ها را شروع کردیم و با اهتمامی که در استان، برابر دستور استاندار برای این آبگیر‌ها وجود دارد انتظار می‌رود امسال شاهد پویایی در تالاب‌ها باشیم.

حجت جباری از حضور بیش از ۳۵۰ بال پلیکان در تالاب‌های نقده خبر داد و تصریح کرد: این پرندگان با سرد شدن هوا، مناطق شمالی را به سمت عرصه‌های جنوبی ترک میکنند و آذربایجان غربی بعلت قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان، هر سال شاهد افزایش حضور پرندگان مهاجر هستیم و اکنون تالاب‌های شهرستان نقده از جمله درگه سنگی، شورگول حسنلو، سولدوز، درنا و طالقان همچنین تالاب کانی برازان در مهاباد از وضعیت مساعدی برخوردارندو پذیرای انواع گونه‌های پرندگان هستند.

آذربایجان غربی با داشتن ۴۰ تالاب ثبتی و ۳۰ مخزن آبی، زیستگاه مهمی برای پرندگان آبزی و کنار آبزی است و تاکنون بیش از ۳۵۰ گونه انواع پرنده بومی و مهاجر در استان رکورد شده است.