وزیر امورخارجه کشورمان درباره نشست چهارجانبه مقامات دفاعی امنیتی ایران، ترکیه، عربستان و پاکستان؛ نشست تهران در فضای مجازی نوشت: امنیت پایدار باید با مشارکت کشور‌های منطقه و بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان درباره نشست چهارجانبه مقامات دفاعی امنیتی ایران، ترکیه، عربستان و پاکستان؛ نشست تهران در فضای مجازی تاکید کرد امنیت پایدار باید با مشارکت کشور‌های منطقه و بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود.نشست اخیر تهران با حضور جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، فرصت مغتنمی را برای پیشبرد گفت‌و‌گو درباره صلح و امنیت منطقه‌ای و مقابله‌ی مشترک با تهدیدات و چالش‌ها فراهم کرد. توافق بر ادامه رایزنی‌ها، گامی قابل توجه است.

تبدیل این فرصت به همکاری پایدار، نیازمند توافق بر اصول، اعتمادسازی، احترام متقابل به حاکمیت کشور‌ها و تعهدات عملی است.

از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، امنیت پایدار باید با مشارکت کشور‌های منطقه و بدون حضور نظامی و مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود.

این رویکرد مبتنی بر مسئولیت‌پذیری کشور‌های منطقه در تعیین سرنوشت خویش است.

مقابله با شرارت‌ها و تجاوزگری رژیم صهیونیستی نیز در همین چارچوب، ضرورتی بنیادین برای دفاع از استقلال و حاکمیت کشورها، و جلوگیری از گسترش جنگ است. همسایگان ما، اولویت ما.