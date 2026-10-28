پلیس راهور فراجا با آغاز نیمه دوم سال و افزایش احتمال وارونگی هوا، طرح تشدید کنترل خودرو‌های دودزا و دارای نقص فنی را در کلانشهر‌ها اجرا می‌کند؛ بر این اساس، معاینه فنی وسایل نقلیه‌ای که به دلیل نقص فنی مؤثر در ایمنی یا آلایندگی متوقف می‌شوند، باطل و مالکان آنها موظف به رفع نقص و اخذ مجدد معاینه فنی هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر با اشاره به اهمیت معاینه فنی از دو منظر ایمنی و آلایندگی گفت: در حال حاضر در کشور بالغ بر ۲۹ میلیون دستگاه خودرو و حدود ۱۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت، مجموعاً ۴۳ میلیون وسیله نقلیه در حال تردد است.

وی با اشاره به تأکید قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی آن بر سلامت فنی و ایمنی وسایل نقلیه افزود: در شش‌ماهه دوم سال و با سرد شدن هوا و پدیده وارونگی، سهم وسایل نقلیه در انتشار گاز‌های آلاینده و ذرات معلق بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

سردار سلیمی درباره آمار برخورد با تخلفات مرتبط با ایمنی و معاینه فنی اظهار کرد: در هفت‌ماهه امسال، همکاران ما بالغ بر ۳ میلیون و ۱۰۷ هزار دستگاه وسیله نقلیه را به دلیل تخلفات مرتبط با ایمنی، سلامت و معاینه فنی در کشور اعمال قانون کرده‌اند. همچنین از اول مهرماه در کلانشهر‌ها ۸ هزار و ۴۳۰ دستگاه وسیله نقلیه دودزا شامل موتورسیکلت و خودرو‌های سبک و سنگین کنترل شده‌اند.

وی تصریح کرد: با همکاری وزارت کشور، اتحادیه معاینه فنی و سامانه سیمفا، معاینه فنی وسایل نقلیه‌ای که به دلیل دودزا بودن یا نقص فنی مؤثر در ایمنی متوقف شده‌اند، در فرآیند ابطال قرار می‌گیرد و مالکان باید پس از رفع نقص، مجدداً برای اخذ معاینه فنی اقدام کنند.

معاون عملیات پلیس راهور کشور در پاسخ به پرسشی درباره سهم نقص فنی در تصادفات گفت: حدود یک و دو دهم درصد تصادفات مرتبط با نقص فنی است؛ هرچند این عدد قابل توجه نیست، اما نقص‌هایی مانند سیستم ترمز، فرمان یا دستکاری در ابعاد وسیله نقلیه می‌تواند در ایمنی و شدت آسیب‌های پس از تصادف مؤثر باشد. وی تأکید کرد: معاینه فنی صرفاً به دودزا بودن خودرو محدود نمی‌شود و سلامت و ایمنی خودرو در ابعاد مختلف نیز در مراکز معاینه فنی بررسی می‌شود.

سردار سلیمی با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان گفت: متأسفانه بالغ بر ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های کشور در سن فرسودگی قرار دارند و حدود ۲۷ درصد خودرو‌های موجود نیز فرسوده هستند. این وضعیت هم ایمنی وسایل نقلیه را متزلزل کرده و هم سهم آنها را در آلایندگی افزایش داده است.

وی با اشاره به سهم بیشتر خودرو‌های دیزلی در تولید گاز‌های آلاینده افزود: در قانون هوای پاک، به‌ویژه تبصره ماده ۸، تکالیفی برای نوسازی ناوگان بر عهده سازمان‌هایی مانند وزارت صمت، وزارت کشور و شهرداری‌ها مشخص شده است، اما در عمل اقدام جدی و عملیاتی برای نوسازی و اسقاط به‌موقع وسایل نقلیه صورت نگرفته است. به گفته وی، ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کلانشهر‌ها نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و حجم بالای فرسودگی، امکان اجرای کامل پیدا نکرده است.

سردار سلیمی خاطرنشان کرد: نقش وسایل نقلیه در آلایندگی قابل انکار نیست و لازم است موانع موجود در برنامه‌های نوسازی و اسقاط ناوگان در میز‌های تخصصی بررسی و رفع شود تا هم ایمنی تردد افزایش یابد و هم آلودگی هوا کاهش پیدا کند.