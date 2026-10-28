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پلیس راهور فراجا با آغاز نیمه دوم سال و افزایش احتمال وارونگی هوا، طرح تشدید کنترل خودروهای دودزا و دارای نقص فنی را در کلانشهرها اجرا میکند؛ بر این اساس، معاینه فنی وسایل نقلیهای که به دلیل نقص فنی مؤثر در ایمنی یا آلایندگی متوقف میشوند، باطل و مالکان آنها موظف به رفع نقص و اخذ مجدد معاینه فنی هستند.
معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، با اشاره به سهم بیشتر خودروهای دیزلی در آلایندگی هوا اظهار کرد: بیشترین جامعه هدف در طرح کنترل خودروهای دودزا، وسایل نقلیه دیزل هستند، اما متأسفانه در ناوگان عمومی نیز وضعیت فرسودگی همینگونه است.
وی افزود: بالغ بر ۷۴ درصد اتوبوسهای شهری که از وسایل پرتردد در بافت مرکزی شهرها هستند، در سن فرسودگی قرار دارند و نوسازی بهموقع و مناسب صورت نگرفته است. البته کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز اقدامات خوبی را آغاز کردهاند، اما این اقدامات پاسخگوی عقبماندگی موجود نیست.
سردار سلیمی درباره وضعیت تاکسیها گفت: در کلانشهر تهران بالغ بر ۸۰ هزار دستگاه تاکسی فعال است که بیش از ۸۰ درصد آنها در سن فرسودگی قرار دارند و روند نوسازی تاکسیها کند است. وی از شهرداری تهران، سازمان تاکسیرانی، دستگاههای حامی مالی و خودروسازان خواست روند نوسازی تاکسیها را به دلیل پیمایش بالا و استفاده گسترده شهروندان تسریع کنند.
معاون عملیات پلیس راهور کشور درباره خودروهای دولتی تصریح کرد: این خودروها نیز برابر قانون هوای پاک و آییننامه اجرایی آن باید معاینه فنی دریافت کنند و در کنترل و اعمال قانون هیچ تفاوتی با سایر وسایل نقلیه ندارند.
وی با اشاره به حجم بالای مأموریتهای پلیس در حوزه معاینه فنی و ایمنی خودرو گفت: در جدول جرایم رانندگی بالغ بر ۱۸۰ عنوان تخلف وجود دارد، اما پلیس بالغ بر ۵ درصد توان عملیاتی خود را در کشور به کنترل سلامت و معاینه فنی وسایل نقلیه اختصاص داده است؛ این در حالی است که سهم کنترل هر تخلف دیگر کمتر از نیم درصد است. سردار سلیمی افزود: با این وجود، کنترل دستی و سنتی در تقاطعها و خیابانها پاسخگوی نیاز نیست و باید سامانههای هوشمند ثبت تخلف و پلاکخوان فعالتر شوند؛ بخش قابل توجهی از سامانههای موجود غیرفعال است و پوشش هوشمند مناسب نیست.
وی در جمعبندی توصیههای پلیس برای کاهش آلودگی هوا از هموطنان خواست سلامت فنی و ایمنی وسیله نقلیه را جدی بگیرند، معاینه فنی را در دستور کار قرار دهند، از ترددهای غیرضروری بهویژه در ششماهه دوم سال و ماههای اوج آلودگی هوا خودداری کنند و برای سفرها از ناوگان عمومی استفاده کنند. به گفته وی، بالغ بر ۱۴ میلیون دستگاه از وسایل نقلیهای که باید معاینه فنی داشته باشند، به مراکز معاینه فنی مراجعه میکنند.
سردار سلیمی درباره موتورسیکلتها نیز گفت: معاینه فنی برای موتورسیکلت اجباری است، اما بالغ بر ۹۰ درصد موتورسیکلتهای کشور کاربراتوری و در سن فرسودگی قرار دارند و موتورسیکلتهای کاربراتوری در کلانشهرها نمیتوانند معاینه فنی دریافت کنند. وی با اشاره به محدودیت سامانههای پلاکخوان موتورسیکلت افزود: سطح جریمهها بازدارندگی لازم را ندارد؛ مبلغ جریمه معاینه فنی در راههای روستایی و برونشهری ۴۰ هزار تومان، در شهرهای کوچک و جادهها ۶۰ هزار تومان و در کلانشهرها ۱۰۰ هزار تومان است.
معاون عملیات پلیس راهور کشور درباره ابطال معاینه فنی خودروهای دارای نور زنون گفت: کنترل این موضوع هم در سطح معابر و هم در فرآیند تعویض پلاک انجام میشود و تغییر در چراغها، رنگ چراغها و استفاده از نورهای خیرهکننده مانند لامپ زنون، از محدودیتهای جدی پلیس است. وی افزود: در زمان تعویض پلاک، اگر خودرویی معاینه فنی نداشته باشد امکان تعویض پلاک وجود ندارد و حتی اگر معاینه فنی داشته باشد، اما پس از آن تغییراتی در چراغها، ابعاد، ارتفاع، سیستم تعلیق، برچسبهای چندرنگ یا شیشههای دودی ایجاد شده باشد که داخل خودرو از فاصله سه متری دیده نشود، تعویض پلاک انجام نمیشود تا نقص برطرف شود.
سردار سلیمی درباره برخورد با دستکاری پلاک نیز اظهار کرد: برای پلاک وسایل نقلیه ۷ کد تخلف در جدول جرایم رانندگی پیشبینی شده است و جابهجایی محل نصب پلاک، تغییر در ابعاد، رنگ، برچسب و پوشاندن حروف یا بخشهایی از پلاک مشمول اعمال قانون است. وی افزود: در صورت تشخیص جعل پلاک، قانون مجازات اسلامی تا ۶ ماه حبس پیشبینی کرده و وسیله نقلیه توقیف و اقدامات قانونی آن انجام میشود.