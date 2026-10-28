گشت مشترک بهداشتی شهرستان پیشوا با شناسایی یک مرکز غیرمجاز بسته‌بندی گوشت، بیش از ۵ تن گوشت قرمز را توقیف و این واحد را مهر و موم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این واحد به دلیل نداشتن مجوز‌های قانونی و رعایت نکردن الزامات بهداشتی طی گشت مشترک بهداشتی با محوریت دامپزشکی شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب شد.

سیدحمید علوی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پیشوا، با اشاره به تداوم نظارت‌ها بر مراکز تولید، نگهداری، بسته‌بندی و عرضه فرآورده‌های خام دامی گفت: با هرگونه فعالیت غیرمجاز که سلامت عمومی و امنیت غذایی شهروندان را تهدید کند، مطابق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را فقط از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و موارد تخلف بهداشتی مرتبط با دامپزشکی را جهت رسیدگی از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع رسانی کنند .