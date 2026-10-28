بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز چهارشنبه ششم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های هندیجان، شوش، شوشتر، اهواز، شادگان، آبادان، گتوند و ملاثانی در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ششم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های هندیجان ۱۴۷، شوش ۱۴۵، شوشتر ۱۳۲، اهواز ۱۳۱، شادگان ۱۳۰، آبادان ۱۱۸، گتوند ۱۱۵ و ملاثانی ۱۱۱ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.