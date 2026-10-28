مرکز پیام ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب شیراز، به‌عنوان بستری برای اعلام حوادث، ثبت درخواست‌ها و پیگیری مسائل مربوط به خدمات آب و فاضلاب، در همه ساعات شبانه‌روز و روز‌های تعطیل آماده پاسخگویی به شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان (۱۲۲) شرکت آب و فاضلاب شیراز، اعلام کرد : مرکز پیام ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب شیراز، به‌عنوان بستری برای اعلام حوادث، ثبت درخواست‌ها و پیگیری مسائل مربوط به خدمات آب و فاضلاب، در تمام ساعات شبانه‌روز و روز‌های تعطیل آماده پاسخگویی به شهروندان است.

امین رضا رجبی افزود: این مرکز با هدف ساده‌سازی فرآیند ارتباط مردم با شرکت و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در حال توسعه است.

وی بیان داشت: فعالیت این مرکز تنها به پاسخگویی به تماس‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه تیم‌های متخصص در این بخش، به‌صورت مستمر مشغول ثبت، بررسی و تحلیل اطلاعات دریافتی از تماس شهروندان هستند. تحلیل این داده‌ها موجب آگاهی از مشکلات و شناسایی دقیق آنها در مناطق مختلف می‌شود و در نهایت به بهبود وضعیت خدمات‌رسانی کمک می‌کند.

برای نمونه، افزایش تعداد تماس‌ها در یک منطقه خاص مبنی بر افت فشار یا قطعی آب، امکان شناسایی سریع‌تر مشکل و تصمیم‌گیری برای انجام اقدامات پیشگیرانه را فراهم و. بررسی اطلاعات حوادث پیشین، به شناخت بهتر شرایط و پیش‌بینی مشکلات احتمالی در آینده کمک می کند.

بر همین اساس، شرکت آب و فاضلاب شیراز در حال توسعه مرکز ۱۲۲ است تا این مرکز به درگاه واحد ارائه خدمات تبدیل شود. با این رویکرد، شهروندان می‌توانند برای همه امور مرتبط با آب و فاضلاب، از ثبت درخواست و اعلام حادثه گرفته تا پیگیری امور خود، از یک مسیر مشخص اقدام کنند و از سردرگمی در ارتباط با بخش‌های مختلف شرکت جلوگیری شود.

در راستای این هدف، زیرساخت‌های سامانه ۱۲۲ در حال توسعه است تا اطلاعات و درخواست‌های مردم به‌دقت به واحد‌های مربوط ارجاع داده شود و روند رسیدگی به آنها به‌صورت شفاف قابل پیگیری باشد.

همچنین استفاده از ابزار‌های نوین و هوش مصنوعی در برنامه‌های توسعه این مرکز در دستور کار قرار دارد تا امکان بررسی حجم بالای اطلاعات با دقت بیشتر و شناسایی زودتر مشکلات فراهم شود.

در کنار این اقدامات، داشبورد‌های مدیریتی نیز توسعه یافته‌اند تا مدیران بتوانند وضعیت تماس‌ها، درخواست‌ها و حوادث را به‌صورت برخط مشاهده کنند و با آگاهی بیشتری درباره وضعیت مناطق و نحوه رسیدگی به آنها تصمیم‌گیری کنند.